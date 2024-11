¿Pepe Aguilar compró la propiedad de Vicente Fernández? Conoce quién es el dueño actual del rancho Los Tres Potrillos

El día de ayer una intensa polémica surgió a raíz de que el famoso cantante Pepe Aguilar diera a conocer ante los medios que había realizado la compra del equipo del rancho Los Tres Potrillos, la emblemática propiedad ubicada en Guadalajara que perteneció en vida al "Charro de Huentitán" Vicente Fernández y que él mismo fundó en 1980.

"Me gusta la charrería antes de que fuera cantante, primero fui charro y luego cantante, entonces bueno me ha dado Dios la oportunidad de tener varios equipos, conformar a varios equipos con el nombre de 'El Soyate', y ahora con el de 'Los Tres Potrillos', vamos a ver qué vamos a hacer", fueron las palabras de Pepe Aguilar respecto a la adquisición del equipo de los Fernández.

Dicha noticia causó un fuerte revuelo y desató controversia, pues diversos medios interpretaron que Pepe Aguilar había comprado todo el rancho, provocando confusión entre la audiencia, quien lanzó fuertes comentarios en contra de la familia Fernández, sobre todo por la historia de enemistad que existe entre ambas dinastías.

Al respecto, Vicente Fernández Jr. salió a aclarar la situación en el programa "Chisme No Like", en donde explicó que el padre de Ángela Aguilar no había adquirido la propiedad de su familia, si no más bien, solo compró el equipo de charrería del rancho Los Tres Potrillos.

"Algunos integrantes del equipo de charrería se van a pasar a competir al rancho de Pepe Aguilar, eso es lo que pasó, los integrantes, no que él compró el rancho 'Los 3 Potrillos', ahí hay una confusión", señaló Vicente Fernández Jr.

¿Quién es el dueño actual del rancho Los Tres Potrillos?

Tras la muerte de Vicente Fernández el 12 de diciembre de 2021, Gerardo Fernández hijo del cantante, concedió una entrevista para el programa "Venga la Alegría", en la cual declaró que su padre le había dejado el rancho Los Tres Potrillos a él y a sus dos hermanos Alejandro Fernández y Vicente Fernández, Jr., quienes hasta la fecha se mantienen como los únicos dueños de la icónica propiedad, en la cual el "Charro de Huentitán" solía salir a convivir con las personas que visitaban el lugar, mismo que hasta la fecha es frecuentado por cientos de turistas.

"El rancho es de los tres, pero también es la casa de toda la gente que quiera seguir viniendo a conocer. Por eso fue el hecho de que mi papá aquí se quedará, para que el que quiera venir a visitar a mi papá, aquí es la casa de toda la gente", explicó Gerardo Fernández en 2021.

El rancho Los Tres Potrillos le pertenece a los hijos de Vicente Fernández

Foto: Instagram/

vicentefdzjr9

Sigue leyendo:

Maryfer Centeno analiza a Ángela y Nodal en los Latin Grammy 2024: “este hombre es mío y lo amo”

Natanael Cano desata burlas por portarse cariñoso con Peso Pluma