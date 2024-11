Café Tacvba festeja los 30 años de su disco “Re” con sorpresa para fans

El disco salió a la venta en julio de 1994 y para celebrar los 30 años, el diseñador Quique Ollervides armó una curaduría de 30 artistas gráficos. ESPECIAL

A 30 años del lanzamiento del disco “Re”, Café Tacvba celebra la fecha con la presentación de 30 pósters conmemorativos del material, que fueron hechos por artistas gráficos de todo el continente, y son de edición limitada.

“Queremos agradecer a los artistas gráficos y decirles que nos encantaron las piezas, están muy hermosas. Las hemos disfrutado y no las llevaremos a casa para seguirlas disfrutando, dijo Rubén Albarrán, vocalista del grupo.

“Re” fue su segundo álbum y es considerado por varios especialistas, como uno de los mejores discos de la historia del rock en español, algunos incluso lo comparan con el “White Album”, de The Beatles. El material es una mezcla de distintos sonidos, desde el rock, pasando por el huapango, el funk, el grunge, el mambo y el ska, con éxitos como ‘La ingrata’, ‘Las flores’, ‘El baile y el salón’ y ‘El puñal y el corazón’.

El disco salió a la venta en julio de 1994 y para celebrar los 30 años, el diseñador Quique Ollervides armó una curaduría de 30 artistas gráficos para que hicieran un póster inspirado en el disco o en alguno de los 20 temas. Entre los diseñadores que participaron están Sergio Arau, Jorge Gutiérrez, César Moreno y María Cornejo.

Los pósters estarán a la venta solamente el jueves 14 de noviembre / FOTO: ESPECIAL

Estos pósters estarán a la venta solamente el día de mañana jueves 14 de noviembre en el Foro Allende 5, ubicado en el número 5 de la calle Ignacio Allende en el Centro Histórico de la CDMX. También están a la venta el vinilo, playeras y mercancía oficial de la banda.

“Para nosotros la expresión no solo ha sido musical, también ha sido visual y gráfica, y en ‘Re’ tuvimos la oportunidad de expresarnos libremente por primera vez, porque en el primer disco Warner Music no nos tenía confianza, los CEO eran como gente ‘chapada a la antigua’ y no entendían que un grupo como nosotros hacia todo por sí mismo… Afortunadamente los tiempos han cambiado y ahora podemos tener esta edición del vinilo tan bonita, que esperemos lo disfruten, obviamente junto a la exposición de las piezas visuales”, agregó Rubén.