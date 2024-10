The Killers, más que humanos

Tras su concierto en Jalisco, The Killers pisó el recién remodelado Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, para ofrecer el primero de los dos conciertos que programó este año, como parte de su gira Rebel Diamonds.

La banda originaria de Las Vegas, Nevada ofreció una noche llena de luces y buena música, con gran parte de sus éxitos y en la cual celebró 20 años de la formación de la agrupación comandada por Brandon Flowers.

La agrupación salió pasadas las 21:00 con un gran despliegue de luces y una ovación ensordecedora por los más de 47 mil fanáticos que se dieron cita en el recinto, para escuchar los primeros acordes de “Read my Mind”, el cual fue lanzado en 2006 y que forma parte del disco “Sam’s Town”.

Más de 47 mil fanáticos asistieron al primero de dos conciertos en la CDMX / FOTO: Nayeli Ramírez

Brandon salió ante sus fans mexicanos luciendo un traje en color negro con aplicaciones brillantes y su cabello perfectamente peinado, para seguir con “Somebody Told Me”, tema con el que saltaron a la fama en su ciudad natal.

Sus seguidores agradecieron el escuchar Spaceman”, mientras que el estadio enloquecía con el tema.

Los minutos pasaban y se escuchó “Smile Like You Mean It” para seguir con”Shot at the night”.

Durante la noche no pudieron faltar temas como “Runaways” y “All These Things That I've Done”.

Un sol resplandeciente se proyectó en la pantalla gigante del escenario para dar paso al tema “When You Were Young”, celebrado por los asistentes.

La sorpresa de la noche fue cuando se escuchó “A Little Respect”, que es un cover del grupo británico Erasure, y que fue interpretada con emoción por Brandon durante el concierto.

Para cerrar la noche la agrupación interpretó “Human”, uno de sus éxitos más esperados de la noche, el sencillo fue lanzado en 2008 y formó parte de su tercer álbum de estudio “Day & Age”.

La velada tuvo un energético cierre con “Mr. Brightside”, tema incluido en su disco debut “Hot Fuss”, en 2004 y el cual fue coreado por los miles de sus seguidores.

