Diego Monroy, delantero del América, revela la seña con la que le dedica goles a Karol Sevilla

Fue hace tan solo unos días que la cantante y actriz Karol Sevilla confirmó en una entrevista estar de nuevo enamorada, y tener una relación formal con el delantero del equipo América, Diego Monroy, con quien ya tiene algunos meses saliendo y de quien se encuentra muy enamorada.

Sin embargo, esto no solo es por parte de Karol, pues el delantero americanista también se encuentra muy feliz y enamorado de la cantante, pues, recientemente sorprendió a su novia con un enorme ramo de rosas antes de que la bella intérprete saliera al escenario, además confesó que le dedica de una manera muy especial los goles que anota en sus partidos.

El delantero del América le dedica sus goles.

IG @diegomonroym_

En entrevista exclusiva para el programa Hoy, la feliz pareja compartió por primera vez su felicidad, y están tan enamorados, felices y plenos que no dudaron en revelar la seña que se hacen el uno al otro para dedicarse sus logros.

Pues mientras que Diego Monroy asegura que le ha dedicado varios goles y que lo seguirá haciendo, Karol Sevilla, también le dedica cada canción o actuación que le gusta cómo le sale, y todo lo hacen a través de unas señas peculiares con ambas manos, pues, levantan los dedos pulgares y meñiques como si hicieran cuernos.

En esta misma plática, evidentemente nerviosa, Karol Sevilla dijo estar muy contenta con su nueva relación, pues por primera vez encontró a un hombre que la ayuda a salir adelante y que no le resta para nada, además aseguró que el delantero del América es un caballero.

“Estoy muy feliz, por primera vez en mi vida encontré a una persona que me suma y no me resta, cien por ciento es un caballero”, dijo Karol Sevilla