Alicia Villarreal revela que la obligaron a usar brackets durante su estancia en Grupo Límite: VIDEO

Alicia Villarreal es ahora una de las voces femeninas más importantes dentro del regional mexicano, la estrella es reconocida por su extensa trayectoria y por todas aquellas canciones que volvió popular cuando formó parte de Grupo Límite y ahora que desarrolla una carrera como solista.

Ahora que está fuera de Grupo Límite, Alicia Villarreal ha dado a conocer algunos de los secretos qué ocultó por 8 años en una reciente entrevista que se volvió popular en redes sociales, la cantante dio a conocer que la obligaron a llevar a cabo algunas cosas en su imagen con las que no estaba totalmente de acuerdo.

Alicia Villarreal contó que el look de trenzas y brackets llegó de una forma inesperada ya que ella sí se sometió a un proceso de ortodoncia para cuidar sus dientes, pero que gracias al éxito que obtuvo su imagen, los productores optaron por pedirle a su médico que le dejara los alineadores por más tiempo del que era necesario.

La cantante dio a conocer que su ortodontista aceptó que sus dientes permanecieran con brackets por más tiempo, pero ya al final solo sostenían los tenía al frente y que no hoy me apretaban para no dañar su mordida ni su sonrisa, puesto que se habían convertido en parte de su imagen dentro de grupo límite.

Alicia Villarreal es una de las mujeres más importantes del regional mexicano. Foto FB/LaVillarrealMx

¿Por qué Alicia Villarreal no podía quitarse los brackets?

Alicia Villarreal reveló que aunque solamente necesitó usar brackets por 1 año y medio, los trajo 5 años, esto debido a que ya se habían convertido en parte de su contrato con grupo límite, puesto que millones de fanáticos adoptaban también el look b la cantante.

“Los tuve 5 años, los tuve mucho porque normalmente es 1 año y medio o 2 no y luego a lo último ya traía solo los de atrás, ya me los habían quitado ya nada más se veían los de adelante y me ponía las liguitas, ya no me estaba haciendo presión ni nada., nada más era como look como imanes para traerlos, pero eran molestos”, comento Villarreal.

Alicia Villarreal fue parte de Grupo Límite. Foto FB/LaVillarrealMx

¿Por qué Alicia Villarreal solo usaba trenzas?

Otra de las cosas que reveló Alicia Villarreal sobre su paso por Grupo Límite fue que tampoco la dejaban cortarse el cabello debido a que en caso de que lo tuviera más corto no podría peinarse con las trencitas que también fueron parte de su imagen durante toda su estadía en la banda de tex-mex.

“No me podía cortar el pelo hasta cierto tamaño o sea 35 cm de largo para que se me alcanzara a hacer las trenzas porque si no, no se me hacían las trenzas y estaba con el look del momento, la verdad es que sí me gustaba mucho las trenzas porque era más rápido peinarme y arreglarme y todo”, es parte de lo que dijo Alicia Villarreal, quien cabe recordar se está divorciando de su esposo Cruz Martínez.

Alicia Villarreal está en proceso de diviorcio de Cruz Martínez. Foto FB/LaVillarrealMx, cruzmtzmusic

