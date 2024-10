Raquel Bigorra manda mensaje a Daniel Bisogno tras su crisis de salud: “Si me hubiera escuchado…”

Daniel Bisogno es uno de los conductores más queridos de la televisión y posee una larga trayectoria en el espectáculo, por ello, su estado de salud ha generado gran preocupación entre fanáticos y otras celebridades. Al respecto, Raquel Bigorra no dudó en enviarle un mensaje a su excompañero y mejor amigo asegurando que si hubiera seguido sus consejos cuando se los dijo no estarían pasando por su situación actual.

En septiembre pasado el conductor de “Ventaneando” recibió un trasplante de hígado tras varios meses en una lista de espera luego de una fuerte crisis de salud a principios de año por la que, incluso, estuvo en coma. Sin embargo, fue hospitalizado de nuevo a unos días de su cirugía debido a una infección por una bacteria en su sangre y, finalmente, el pasado fin de semana fue dado de alta.

En un encuentro con los medios retomado por la cuenta “Bigote Baby News” en YouTube, Raquel Bigorra envió un mensaje a Daniel Bisogno ante las complicaciones de salud que ha sufrido desde febrero. La conductora también habló sobre la nueva pareja del conductor, a quien ha mostrado en algunas de sus fotografías en redes sociales y se han dejado ver juntos en importantes eventos.

“Si tú estás luchando por tu vida y te sientes ya con salud, pues hay que gozarla, ¿no? Yo digo. Yo qué le voy a recomendar, si me hubiera escuchado mis recomendaciones no hubiéramos acabado como acabamos, yo mejor no le recomiendo nada. Yo creo que la vida es para vivirla, cada quien. Si ya está bien, si ya está recuperado, ¿qué quieren, qué se guarde? Pues tampoco”, dijo la presentadora.