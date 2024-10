Sabine Moussier recuerda su paso por La Casa de los Famosos: "a mis hijos los lastimaron mucho y eso sí me dolió"

Sabine Moussier se sinceró sobre su participación en La Casa de los Famosos México y reveló que fue una experiencia muy fuerte en su carrera, pero hubo algo que le dolió mucho y fue que lastimaran a sus hijos. A una semana de que terminara la segunda temporada del reality show, la villana de telenovelas nos confesó detalles nunca antes dicho sobre lo que vivió en el programa después de haber estado poco más de 30 días encerrada con otros famosos.

La participación de Sabine en el programa generó mucha expectativa, pues es conocida por interpretar a los personajes más malvados de la televisión, sin embargo, a su paso por el programa demostró ser una mujer muy leal, pues a pesar de que no estaba recibiendo el mejor trato por parte de sus compañeros permaneció en su equipo hasta el final.

Ajetreada y el con el sueño un tanto desfasado todavía por los desvelos en La Casa de los Famosos debido a que no tenían noción del tiempo, la actriz nos contó en exclusiva para El Heraldo de México que no ha podido descansar ni dormir igual porque todavía padece las secuelas del horario al que estaban sujetos en el programa, a pesar de ello la belleza y que la caracteriza estaba por delante mientras hablaba con nosotros.

La villana de "Mi pecado" nos reveló que su participación en La Casa de los Famosos México segunda temporada fue muy sincera, y que no entró con la idea de interpretar un personaje, la antagonista dejó afuera su experiencia como actriz y las circunstancias la guiaron en el juego, sin embargo que que tuvo cierta desventaja al entrar después de que ya había iniciado el reality.

Recordemos que Moussier enfermó de salmonela previo a entrar a la casa, por lo que al incorporarse sentía que las alianzas ya estaban hechas y eso le hizo sentir que no encajaba en el cuarto Tierra a pesar de que ahí era su lugar asignado. Señaló que sentía que sus compañeros le daban una cara pero en realidad hablaban mal a sus espaldas, algo que no la hacía sentirse cómoda.

Sabine Moussier tuvo la oportunidad de cambiarse al cuarto Mar cuando Karime Pindter cuando ella se lo ofreció pero se negó argumentando que si algo destacaba en su personalidad era la lealtad y por ese motivo prefirió permanecer con Tierra aunque no se sentía contenta porque había situaciones que no le gustaban

"Soy una persona muy leal, me tocó estar en el cuarto Tierra, no me aceptaban pero yo no lo sabía pero sí sabía que algo no estaba funcionado", afirma Sabine sobre su participación en La Casa de los Famosos México