¿De qué murió el actor Ken Page? Fue famoso por su interpretación de Oogie Boogie

Ken Page tenía 70 años cuando murió el pasado 30 de septiembre de 2024. Era reconocido en la industria como uno de los más queridos actores de doblaje en Hollywood, famoso por sus interpretaciones en el cine, incluso en teatro para grandes producciones musicales.

Fue su agente, Todd M Eskin, quien dio a conocer a través de su empresa ATB Agency, quien anunció la noticia de maneta oficial a The Associated Press, pero no agregó muchos más detalles de su muerte. Aseguró que se le extrañará profundamente por amigos y familiares. De manera inmediata comenzaron a llegar los mensajes para el actor.

“Era simplemente una de las mejores y más generosas almas que conozco. Lleno de vida y rebosante de alegría. Talentoso y algo más. Ken, mi amigo, te extrañaremos profundamente”, escribió el cineasta Tim Burton en X.

Se desconoce hasta el momento cuál fue la causa de muerte del actor, ya que han mantenido todo alrededor de su muerte como un auténtico secreto. Se espera que durante los próximos días ofrezcan un comunicado con detalles de las razones que lo llevaron a la muerte.

¿Quién era Ken Page?

Ken Page fue un talentoso actor de teatro, cine y televisión estadounidense, reconocido por su poderosa voz y su versatilidad interpretativa. Su carrera artística, que abarcó varias décadas, estuvo marcada por papeles icónicos que lo convirtieron en una figura destacada en Broadway y en el mundo del doblaje.

Page inició su carrera en el teatro musical, donde destacó por su interpretación de personajes complejos y carismáticos. Uno de sus papeles más recordados fue el de Old Deuteronomy en el musical de Broadway "Cats", donde su voz profunda y resonante cautivó al público. Además, participó en producciones como "The Wiz" y "Dreamgirls", consolidando su reputación como un actor de gran talento.

En el cine, Ken Page prestó su voz para interpretar a Oogie Boogie, el villano de la película animada de Tim Burton "El Extraño Mundo de Jack". Su interpretación de este personaje, una bolsa de insectos maligna, se convirtió en un clásico del cine de animación y lo hizo conocido por las nuevas generaciones. También participó en películas como "Torch Song Trilogy" y "Dreamgirls", donde demostró su habilidad para interpretar personajes diversos.

Además de su trabajo en teatro y cine, Ken Page tuvo una destacada carrera en televisión, participando en series como "Family Matters", "Touched by an Angel" y "Charmed". Su versatilidad lo llevó a interpretar una amplia gama de personajes, desde villanos hasta personajes cómicos, dejando una huella imborrable en la televisión estadounidense.

