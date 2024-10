Toma asiento antes de ver estas 5 escenas eliminadas en ‘The Office’

The Office con sus nueve temporadas llegó a su fin en 2012, cuando los actores optaron por otros trabajos. Vale mencionar que tuvo muchos fanáticos y que aún hoy recuerdan a los diferentes personajes y los percances que protagonizaron. Lo que quizá no sepan su seguirdores es que algunas de estas desventuras fueron eliminadas de la serie.

Escenas eliminadas de The Office

Si eres fanático de The Office, seguramente estás ansioso por conocer cuáles fueron las escenas eliminadas. Tal vez te preguntes, si hubiesen cambiado la trama. La primera de ellas es La broma de Jim a Dwight sobre la Matrix. Vale recordar que fueron muchas las que le hizo durante las temporadas. Sin embargo, hubo una que pudo haber sido la estrella de todas. Jim y Pam, entrenan a un gato y orquestan todo con tal de hacerle creer a Dwight que la Matrix era real y podía decidir entre la píldora roja o azul.

La segunda eliminada de la serie fue cuando los empleados The Office se imitan entre ellos. Otra escena que no vio la luz, está relacionada con uno de los elementos más especiales y distintivos en la oficina de Scranton era el dibujo del edificio de la oficina, ese que Pam hizo para su galería de arte. Dicha imagen fue enmarcada y puesta en la entrada de la oficina (a un lado de la oficina de Michael). Sin embargo, en una escena eliminada de The Office se aprecia que un día Erin arruinó, sin querer, esa pintura al rociarle agua. Ello ocurre en un momento donde la oficina piensa que Erin tiene un roce con Pam por su antiguo puesto y si no podía ser peor, le pide ayuda a Kelly para arreglar el dibujo. Algo que obviamente no sale bien.

En la lista de escenas eliminadas figura cuando Jan amamanta a Astrid en medio de la oficina. Vale resaltar que amamantar a un bebé no es un delito ni algo vergonzoso para las mujeres. La mayoría de los empleos cuenta con un espacio designado para eso. Algo que aparentemente no tenía la sucursal de Dunder Mifflin donde trabajaba Michael y compañía. Nos referimos al l episodio del Baby Shower de Jan (que Michael organiza después sin saber que Astrid ya había nacido), iban a incluir una escena donde ella amamanta a su hija en la recepción de la oficina. Algo que Kevin Malone parece disfrutar visualmente.

La última escena de este listado de The Office es cuando Michael Scott se hace valorar por sus empleados; vale aclarar que no era muy duro con ellos. En muchas ocasiones era demasiado bueno e ingenuo que pocas veces lo vimos poner límites con los demás (como ocurrió con Stanley en su momento). Él no era el mejor jefe del mundo –como lo mencionaba su taza de café–, sin embargo, era consciente de que lo que hacía era por el bien de la plantilla. Vale recordar que allí les recuerda a todos ese dicho de “más vale malo conocido que bueno por conocer”.