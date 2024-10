La cantante Edith Márquez festeja 25 años de carrera como solista en el Auditorio Nacional

En los 25 años que lleva en la industria musical como solista, Edith Márquez asegura que no ha sido fácil, pero ha disfrutado cada momento, por eso está lista para celebrar con sus seguidores en el Auditorio Nacional, este viernes 18 de octubre.

“Momentos difíciles siempre habrá y si hubo instantes en los que me quería retirar para hacer otra cosa, pero siempre ha ganado la pasión por la música, por cantar, por subirme a un escenario y por compartir con el público. Entonces esto es parte de esta carrera, que a veces es tan hermosa, pero también tiene altas y bajas”, afirmó la intérprete de 51 años.

Márquez entró al mundo del espectáculo siendo una niña, ya que a los 11 años se integró al grupo Timbiriche, la banda juvenil más exitosa de la época, aunque en repetidas ocasiones ha dicho que le costó trabajo adaptarse, Edith trabajó duro y grabó tres discos de estudio con sus compañeros.

Por estas épocas también entró a la actuación con el programa “Papá soltero” (1987-1994), de hecho este programa fue testigo de su lanzamiento como solista en la música, ya que en 1991 lanzó el disco “Frente a ti”, que es justo el que le da nombre a esta gira, por lo que durante el show que ofrecerá en el Coloso de Reforma sonará este álbum, así como varios hits más que componen su trayectoria.

“Es una gira para festejar los 25 años que tengo como solista y obviamente va implícito el agradecimiento y el compromiso que siempre he tenido con el público”, recordó.

Al cuestionarla sobre qué le diría a la Edith pequeña que soñaba con pisar un escenario detalló:

“Que iba a costar mucho trabajo, pero iba a valer mucho la pena, que todo lo que se ha dado en estos años, es realmente algo que esperaba yo que así sucediera, todo gracias al público que me ha brindado su cariño y apoyo”.

Por esta razón, también da todo a su fiel público, como cuando ofreció un concierto en el Foro Sol, en julio de 2021, aún había restricciones por la pandemia de COVID-19, la gente estaba en corralitos en grupos reducidos, cayó un diluvio monumental y ella no dejó de cantar, fue un show de dos horas:

“Sí obviamente la gente no se fue a pesar de la lluvia y para mí el público siempre es primero, las autoridades no pararon el concierto. Entonces yo seguí cantando y la verdad es que fue un concierto memorable.

Edith tiene 14 discos de estudio en el mercado, el último fue se titula “+ Mexicana”, fue producido por Aureo Baqueiro y lo lanzó en 2021, su voz destacó más acompañada del mariachi y entre los temas que se posicionaron en el gusto del público están ?“Entiende Que Ya”, “Olvídalo” y ?“Es Complicado”.

A tres años de este material, ya trabaja en lo que será su nuevo disco, el cual es producido por el guitarrista y compositor Kiko Cibrián y aunque no dio muchos detalles, aseguró que tendrá todo un concepto. Si bien ha escrito algunos temas con la ayuda de otros compositores, para este material no tiene canciones en las que esté involucrada.

Sobre cuál es su secreto para mantenerse vigente contó: “Creo que soy honesta con lo que siempre he grabado a nivel musical, con lo que siempre he sentido y puedo transmitirle al público. Siempre he sido muy honesta a nivel musical en mi carrera y eso es parte de lo que creo que me mantiene aquí”.

La cantante ha experimentado en las baladas y el regional, este último género cada vez cobra más fuerza a nivel mundial por el trabajo que hacen las nuevas generaciones, en las que ve mucho talento, aunque no todo es de su agrado y no ha visto a nadie con quien le gustaría hacer una colaboración.

“Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, creo que esta nueva generación en algunos aspectos viene fuerte, pero la vieja escuela que mi generación tiene, no la tienen muy presente los jóvenes, lo tengo que decir, sin embargo, cuando las cosas se hacen bien, de corazón y convencidos de qué es realmente el camino que deben seguir, todo sale bien”, afirmó.

Tampoco siente que sea necesario ‘apadrinar’ a algún joven cantante, ya que recordó que ella inició sola, sin el cobijo de nadie, y su voz y talento le han dado este éxito: “Cuando fui juez de La Voz… México y de La Academia, vi mucho talento, la gente que se proponga lograr sus objetivos lo va hacer por sus propios medios. Yo nunca necesité realmente de un apoyo”.

EDITH A DETALLE

1 A los 11 años inició como corista en la obra “Vaselina”.

2 Por su talento se integró a Timbiriche, cuando el grupo ya tenía éxito.

3 El primer año en la agrupación fue pesado porque no la aceptaban.

4 Grabó tres discos de estudio con la banda, Timbiriche VIII, Timbiriche IX y Timbiriche 10.

5 En 1998 inició su carrera como solista con el disco “Frente a ti”.

6 Ha grabado 14 discos, en donde experimenta entre la balada, el pop y las rancheras.

7 También ha actuado en novelas y series como “Papá Soltero” y “El privilegio de amar”.

8 Actualmente está concentrada en la música, por lo que no piensa actuar.

LE DAN FUERZA

Sus hijos y su pareja son los motores de su vida.

Desde pequeña colecciona elefantes como amuletos de la suerte.

Se encomienda a sus seres queridos antes de cada concierto.

TALENTO

Su hijo mayor sigue sus pasos en la música bajo el nombre de Bastian.

EDITH EN FRASES

“La gente que se proponga lograr sus objetivos lo va hacer por sus propios medios. Yo nunca necesité realmente de un apoyo”.

