Jorge Ortiz de Pinedo fomenta el cuidado familiar en torno al cáncer

El cáncer no distingue entre género, esto lo sabe bien el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, luego de que esta enfermedad lo atacara en 2010, afectando su pulmón, y en 2022, le detectaron a su nuera, Andrea Torre, cáncer de mama. Hoy ambos son sobrevivientes y considera que lo lograron por dos cosas, la primera fue la detención temprana y la segunda, el apoyo de la familia.

Ortiz de Pinedo considera que es afortunado de vivir en pleno Siglo XXI donde la ciencia está tan avanzada y este mortal mal se puede erradicar si se detecta a tiempo: “Yo me salvé de dos cáncer de pulmón porque llegué a tiempo, mi nuera lo hizo, porque llegó a tiempo”.

Hizo hincapié en que el cáncer es silencioso, de ahí que mucha gente no se dé cuenta de que lo padece, por eso hizo un llamado para que las personas que noten algo raro en su cuerpo, como una bolita, no sólo en los senos, sino en todo el cuerpo, que escupan sangre o hagan del baño sangre, deben ir al doctor.

El actor insistió en que es importante ver por uno mismo, porque cuando las personas se enferman, no sólo ellas sufren, también todo su círculo cercano. “La única manera es confrontar el hecho e ir al doctor, porque hay gente que no va al médico porque le da miedo, eso es lo más absurdo, y cuando un familiar se enferma, hay que apoyar, buscar otros doctores e investigar cómo hacer más ligera la enfermedad”, contó.

El cáncer no es la única enfermedad que ha afectado la vida del productor, también tiene diabetes y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ya que tras el cáncer se le extrajo el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo medio del derecho. Estas cirugías, sumadas a la altitud de la CDMX, dañaron su salud, por lo que tuvo que mudarse a Acapulco para tener una mejor condición de vida. Incluso el programa “Una familia de Diez”, se ha grabado allá.

Ante los estragos que dejó el huracán John en dicho estado, el actor lamentó que la gente no se solidariza con los afectados y la ayuda que hay es muy poca e insuficiente, ya que no hay agua potable y hay cientos de casas inundadas.

“El año pasado, tras el paso del huracán Otis, pedí apoyo de la gente y junté tres camiones con víveres, en esta ocasión llevé medio camión, y he platicado con otros centros de recolección y todos coinciden en que no hay respuesta. Entiendo que muchos politizan todo, pero los mexicanos nos caracterizamos por ayudar, el gobierno no puede sólo, hay que sumarnos. La grandeza del mexicano es la solidaridad que muestra en situaciones como esta, no hay que fallarles”, afirmó.