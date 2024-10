Irina Baeva aclara si habrá reconciliación con Gabriel Soto con tajante respuesta

La actriz Irina Baeva se reencontró con la prensa mexicana durante un evento realizado en la Ciudad de México; por lo que no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a Gabriel Soto y las especulaciones de su posible regreso en el terreno sentimental.

Al escuchar la interrogante de los reporteros con respecto a su vida amorosa con el mexicano, quien el pasado mes de julio anunció su ruptura amorosa con ella a través de las redes sociales y ahora se dice que ya regresaron, Irina únicamente respondió:

Sin entrar en más detalles sobre su actual vínculo con el galán de telenovelas, luego de su polémica separación en medio de rumores de infidelidad por parte del actor con Cecilia Galliano, y de especulaciones sobre que el trato que tenía la rusa con las hijas de Soto había provocado el rompimiento, Baeva hizo frente a otras controversias.

Al escuchar que el productor Juan Osorio aún no les paga a todos los que formaron parte de la obra “Aventurera”, Irina comentó:

“No, para nada. Mira, en primer lugar, creo que no es como un tema del que me toca hablar ni me incumbe ni nada. Ahora sí que, muchas veces la información no es verídica. No te puedo decir ni si sí, ni si no, ningún comentario al respecto. En mi caso, te puedo hablar en mi experiencia, a mí no me quedaron a deber nada. Y sé que todos, todos los pagos fueron cumplidos. Al pie la letra con las fechas y todo perfecto”.