La película de Hollywood que rechazó Fey y se convirtió en un éxito taquillero

La cantante Fey es una de las más talentosas del medio artístico, y eso quedó claro desde el inicio su carrera con éxitos como "Media Naranja" con el que cautivó al público juvenil durante la década de los años 90. ¿Quién no cantó sus canciones y hasta imitó su estilo? Seguramente muchas lo hicimos porque se volvió un ícono de la industria musical con canciones que conectaron con el público.

Fey debutó en la década los años 90 junto a otros grupos juveniles que llegaron para marcar a toda a una generación. Tal fue su éxito que en pleno apogeo de su carrera la buscado de la industria cinematográfica para que se convirtiera en estrella de cine, sin embargo por una poderosa razón rechazó esta oferta.

Durante una entrevista en el programa de Karla Diaz, Pinky promise, la cantante Fey reveló las razones por las que rechazó ser protagonista de una película que fue muy taquillera y que a su vez le habría dado mucha proyección en Estados Unidos. Pero ella sabía desde entonces cuáles eran sus capacidades, por lo que la actuación no la consideraba como uno de sus talentos.

Durante la entrevista Fey recordó que en el auge de su carrera le ofrecieron ser protagonista de tres películas, sólo una de ellas llamó su atención, pues se trataba de una chica que su sueño era ser cantante, que trabajaba en un bar y se subía a la barra a cantar, pero la cuestión que la limitó fue saber que no sería ella, pues debía actuar como un personaje específico que no tiene nada qué ver su vida.

Eso fue razón suficiente para que Fey rechazara ser la protagonista de Coyote Ugly. Recordó que entonces no se sentía capaz de interpretar a alguien que no era ella y mucho menos capaz de protagonizar emociones y todo lo que implica la actuación, así que a pesar de lo atractivo que resultaría para su carrera ser protagonista de una película dijo que no. Incluso mencionó que después le han ofrecido otras oportunidades en la actuación y las ha rechazado.

Me ofrecieron tres películas…Coyote Ugly era la chica la principal, en ese entonces me lo dudé, pero después dije no, porque es actuar, actuar, no voy como Fey… era actuar de otra persona que no eres y dije no lo voy a hacer bien…me siento ridícula haciéndolo y no me gustaría hacer algo mal.