La Casa de los Famosos 4: Alfredo Adame recuerda su pleito con Andrea Legarreta

Nuevamente el polémico conductor de televisión, Alfredo Adame se colocó en el ojo del huracán después de romper el silencio y hablar sobre algunos de los escándalos que ha protagonizado. El momento ocurrió durante su participación dentro de "La Casa de los Famosos 4".

Fue hace unas semanas cuando Telemundo sorprendió a toda la industria del entretenimiento al confirmar a Alfredo Adame como uno de los participantes. A partir de ese momento el conductor se ha robado las miradas por sus controversiales declaraciones.

Después de la actitud que ha mostrado durante la primera semana en "La Casa de los Famosos 4", Alfredo Adame se convirtió en blanco de señalamientos por sus comentarios contra varias de sus compañeras. Por ese motivo Alana, una de las participantes, se acercó a hablar con él.

En este sentido la ganadora de "MasterChef Junior" le aconsejó que deje de lado sus polémicas y muestre su lado humano. La también modelo le dijo que es una persona bastante interesante y esa faceta puede resultar interesante para los televidentes.

Al escuchar el consejo de Alana, Alfredo Adame le dijo que no puede adaptar personalidades, pues a esta altura de su carrera no tiene nada que demostrar. El exconductor del "programa Hoy" dijo que las personas ya lo juzgaron por todos los escándalos.

"Yo no puedo tratar de adaptar personalidades. No tengo nada que demostrar. Ya me juzgaron", dijo Alfredo Adame.