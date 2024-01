Karol Sevilla desnudará sus emociones en sus nuevas canciones

Karol Sevilla cree en el amor y desea pisar el altar en algún momento de su vida, aunque tampoco es algo que le quite el sueño, se centra en disfrutar el momento y en plasmar en sus letras todos los sentimientos que ha experimentado en los últimos años de su vida.

“En el amor estoy muy bien. La verdad es que estoy muy feliz y contenta, creando muchas cosas y plasmando mis sentimientos en un papel. Así que por ahora mi música se ha convertido en lo más importante, por fin creo que este 2024 la gente sabrá lo que realmente Karol quiere decir, sin pelos en la lengua y sin esconder absolutamente nada”, señaló la intérprete.

Sevilla terminó su relación de años con Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, y aunque no dijeron el motivo de su ruptura, en sus letras podría dar una pista de lo qué pasó, al estilo Shakira, o revelen detalles de si su corazón está ocupado o no, esto después de que se le ha visto muy cerca de Mario Bautista, pero ambos han negado ser más que amigos.

Pero la actriz disfruta del amor en la ficción, donde incluso hasta se ha vestido de novia. Así se le aprecia en la segunda temporada de “Siempre fui yo”, de Disney, donde tras terminar su relación con “Noah” (Pipe Bueno), se compromete con “Fran” (Juan David Penagos), un doctor que le da mayor estabilidad.

“Ojalá que me dé mala suerte el vestirme de novia”, dijo entre risas y continuó: “Es la primera vez que lo hago y me gusta que Disney esté dándole un toque diferente a sus historias. No es como que diga, ojalá nunca pase, no sé, en algún momento va a pasar, y si no, también está bien, seré la viejita de los gatos de Los Simpson, pero sinceramente, creo que fue un reto muy bonito”.