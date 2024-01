Mean Girls, así ha sido el drástico cambio de las protagonistas de "Chicas pesadas" a 20 años de su estreno

El pasado 12 de enero se estrenó la nueva versión de la película “Mean Girls” o su título en español es “Chicas Pesadas”, esta obra de Tina Fey regresa a los cines 20 años después de la cinta original.

Cabe señalar que esta nueva versión es una adaptación del musical de Broadway el cual está basado en la cinta protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams en 2004, debido a lo anterior es que te mostraremos cómo han cambiado en 20 años las actrices que dieron vida a “las plásticas”.

Antes y después de “Las chicas Pesadas”

El próximo 24 de junio se cumplen exactamente 20 años desde que vestir de rosa todos los miércoles se convirtió en más que una moda y que conocimos el “Burn Buck”, es libreto en la que descargas tu ira en contra de todo y de todos.

Regina George

Pero sobre todo que conocimos a Regina George la líder de la secundaria más amada y odiada de todos los tiempos, papel que fue interpretado por la emblemática actriz Rachel McAdams.

Cady Heron

Por su parte Cady Heron, pasó de ser la niña nueva que viene de África a tener el control total de la secundaria en donde su estilo y belleza reinaban, sin embargo, un duro golpe le hizo darse cuenta que no valía la pena ser esa “chica popular” y perder a sus verdaderos amigos. Este papel lo interpretó la exitosa Lindsay Lohan quien actualmente disfruta la etapa de la maternidad.

Karen Smith

¿Qué sería de un líder sin sus seguidores?, Karen Smith es una de las mejores amigas de Regina y Cady, sin embargo, aunque es hermosa no tiene mucho talento, eso sí, asegura que su especialidad es dar el clima, este papel fue interpretado por Amanda Seyfried.

Gretchen Wieners

La última pero no menos importante integrante de “las plásticas” es Gretchen Wieners, la más sentimental y vulnerable de las cuatro, es esa clásica amiga que te será leal sin importar nada, eso sí, no la hagas enojar por que no te permitirá que te sientes con ella.

¿En dónde ver “Mean Girls”?

Si aún no has visto este nuevo clásico del cine de comedia estadounidense, ¿qué esperas para hacerlo? pues está disponible en todas las plataformas de streaming por lo que no importa cuál es el que tengas contratado, pues podrás disfrutar de la actuación de Rachel McAdams, Lindsy Lohan, Karen Smith y Lacey Chabert.