La hermana de Karol G tiene el trikini ideal para despedir el verano 2023

Karol G es sin dudas una de las artistas latinas más famosas y queridas. Nadie podría negar que la colombiana no tiene mucha competencia tanto en el canto como en su belleza y por eso tiene un trono que nadie puede ocupar. De todas formas, ella tiene unas hermanas muy bellas que se siguen el paso permanentemente.

Verónica Giraldo es de las hermanas de “La Bichota” que más seguidores tiene en la red social Instagram donde no solo sube fotos y videos de su vida cotidiana sino que intenta marcar tendencia en los look que utiliza. En el caso que esta colombiana suba trajes de baño, pues se hace viral en solo unos pocos minutos.

Verónica Giraldo. Fuente: Instagram @verogiraldonavarro

El traje de baño de Verónica Giraldo que arrasa en Instagram

La hermana de Karol G hace muy poco fue mamá de Sophia y por eso no se la veía mucho en las redes promocionadas ropa de todo tiempo. Es que como toda madre debe ocuparse y preocuparse de su bebé y por ende se ve complicada tener el contacto diario que se la podía ver en otras oportunidades en la red social de la camarita.

Verónica Giraldo. Fuente: Instagram @verogiraldonavarro

De igual manera, Verónica Giraldo no puede con su alma y ha emplazado a dar señales sobre que ya está de vuelta. En esta oportunidad le ha regalado a sus más de un millón de fans unas fotos con trikini ideal para usar una vez que has dado a luz. Lo que se puede observar es que la colombiana no ha perdido su figura y se ve bella como siempre.

Verónica Giraldo. Fuente: Instagram @verogiraldonavarro

La hermana de Karol G destacó en la publicación: “Amando lo que soy, amando todo lo que está pasando, amando la mujer en que me estoy convirtiendo, amando cada proceso en el cual estuve y tratando de ser la mejor versión día a día..gracias Dios, gracias vida por cada bendición que día a día me das..Lo que se viene esta una chimba COMO YO.?????” dijo.

SIGUE LEYENDO

Karol G revolucionó las redes y se volvió en el comentario de Internet: el motivo

La hermana de Karol G impone tendencia en traje de baño y despliega toda su belleza antes que termine el verano