Yuridia regresa a los escenarios tan sólo unos días después de someterse a una cirugía de emergencia

Yuridia es una de las cantantes más queridas en el medio del espectáculo y ha sabido dejar atrás la polémica que ensombreció su carrera para sumar éxitos sobre el escenario. Recientemente su estado de salud generó preocupación entre sus fans ya que fue hospitalizada de emergencia, pero a días de lo ocurrió anunció que retomará su trabajo con un concierto al que acudirá acompañada de su familia, incluyendo su hijo menor.

Hace tan sólo unos días la intérprete de “Ya te olvidé” compartió en sus historias en Instagram una postal en la que se le veía usando una bata de hospital, esto luego de haberse sometido a una cirugía de emergencia para sacarle la vesícula. Todo indica que la intervención no tuvo complicaciones, por lo que horas después pudo retirarse del nosocomio para continuar su recuperación en casa acompañada de su esposo e hijos.

Yuridia tuvo una cirugía de emergencia para quitarle la vesícula. Foto: IG @yuritaflowers

Yuridia regresa con concierto

La exparticipante de “La Academia” se mantiene cercana a sus fanáticos a través de redes sociales, donde dejó ver que se ha recuperado favorablemente luego de su cirugía ya que se le ve más activa y en movimiento. Además, anunció que regresará a trabajar con un concierto el próximo 15 de septiembre en el Palacio de Gobierno de Culiacán, Sinaloa, como parte de la celebración por el Día de Independencia.

“Hace menos de dos meses parí a mi hijo Benicio y dije: ‘No voy a trabajar, me voy a dedicar a estar en mi casa con el Beni porque eso es lo que quiero en mi vida’ y me llaman y me dicen: ‘¿No quieres ir a cantar a Culiacán?’, yo dije sí, sí quiero”, relató la cantante al indicar que entre sus planes no estaba volver pronto a los escenarios ya que deseaba pasar tiempo con su bebé, a quien llevará con ella para su presentación.

Sobre la cirugía para quitarle la vesícula indicó: “No es algo que yo hubiera querido que me pasara, pero me pasó, ni modo. Con esto creo que lo que quiero decirles es que puede que salga bien, puede que salga mal, pero divertido va a estar”. Yuridia se dijo contenta de poder volver a ver al público que a través de redes sociales le externaron su total apoyo.

Yuridia volverá a trabajar días después de estar hospitalizada. Foto: IG @yuritaflowers

SIGUE LEYENDO:

Así es como Montserrat Oliver le hace pesadas bromas a Yolanda Andrade por su enfermedad

Anitta “renace” tras una pausa lejos de los escenarios por enfermedad