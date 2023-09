Jorge "Burro" Van Rankin ventila a Luis Miguel, recuerda todas las peleas que han tenido: "pensé que había cambiado"

El famoso comediante Jorge "Burro" Van Rankin se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre los ataques que ha recibido de parte de su examigo, Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos en nuestro país.

Sin guardarse nada, el exconductor de "Miembros Al Aire" contó que en más de una ocasión se ha peleado con el cantante conocido como "El Sol de México". Señaló que este ha sido el principal motivo de su distanciamiento a pesar de la gran amistad que tuvieron en el pasado.

El comediante rompió el silencio. Foto: Especial

¿Por qué se enojó Luis Miguel con el "Burro"?

En su reciente transmisión el programa de espectáculos "De Primera Mano" compartió una entrevista con Jorge "Burro" Van Rankin, quien por primera vez habló sobre los problemas que ha tenido con Luis Miguel y el motivo de su actual distanciamiento.

Sin guardarse nada, el también participante del reality show "Hotel VIP" dijo que se mantuvo alejado de Luis Miguel por más de 22 años, pero hace tres años se reencontraron y todo marchó bastante bien. Sin embargo, la publicación de una fotografía de ellos juntos provocó el enojo del cantante.

"Me peleé con Luis Miguel durante 22 años. Lo vi hace como 3 años y el encuentro fue muy de amigos. No sabe por qué se enojó conmigo. Me tomé una foto con él, la subí y se puso como loco", contó.

En este sentido, Jorge "Burro" Van Rankin dijo que creyó que Luis Miguel había cambiado, pero se dio cuenta que no. Apuntó que en otra ocasión le pidió que no hablara con la prensa y mucho menos si se trataba de él. Dijo que actualmente no mantienen ningún tipo de comunicación.

"Pensé que había cambiado. Un día me dijo que no hablara con la prensa y menos de él", contó.

Finalmente, el también actor reiteró que no está de acuerdo en la relación del "Sol de México" con Paloma Cuevas, pero no dirá más al respecto por respeto a sus decisiones.

¿Dónde serán los conciertos de Luis Miguel en México?

En este 2023, Luis Miguel, una de las grandes voces en todo el mundo, confirmó su vuelta a los escenarios con una gira mundial. El cantante ofrecerá conciertos en México, Chile, Estados Unidos y Argentina.

En México, el intérprete conocido como "El Sol de México" ofrecerá varios conciertos con sedes en Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia y Guadalajara.

El cantante está de gira internacional. Foto: Especial

