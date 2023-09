Clara Galle, la actriz de española de 21 años que es tendencia en Instagram

Clara Huete Sánchez, o mejor conocida como Clara Galle, es una actriz y modelo que ha logrado atrapar a millones con su talento y carisma. En redes sociales se ha vuelto todo un fenómeno y tan sólo en Instagram suma más 3.9 millones de seguidores, a quienes constantemente sorprende con fotos de sus mejores outfits, así como de su estilo de vida, además de que es una actriz en ascenso.

Nacida en Pamplona en 2002, la joven descubrió desde temprana edad su amor por la interpretación. Su formación en artes escénicas en el Instituto Plaza de la Cruz y clases de danza contemporánea y urbana, hicieron evidente que estaba destinada a brillar. En 2021 saltó a la fama internacional luego de que protagonizó el clip musical del sencillo de Sebastián Yatra “Tacones rojos”.

¿Cuántos años tiene Clara Galle?

Clara, quien tiene 21 años, estuvo en 2022 en la película de Netflix "A través de mi ventana", seguido de un papel en la serie de Amazon Prime "El Internado: Las Cumbres"; ambos papeles fueron alabados y no sólo retomará su papel de Raquel Mendoza en la secuela "A través del mar", sino que también protagonizará una nueva serie de Netflix, "Ni una más". No sólo ha conquistado la pantalla, sino también las redes sociales. Con más de 3.9 millones de seguidores en Instagram, Clara se ha convertido en una sensación de la red.

¿Qué hizo Clara Galle?

Sin embargo, no está exenta de polémica, pues recientemente visitó el estadio El Sadar, del Osasuna para el juego contra el Sevilla; ahí obtuvo un recorrido y fue fotografiada con gente del club. Sin embargo, esto se volvió “polémico” porque no llevó sujetador. Ante esto, ella respondió categóricamente en su Instagram.

"Voy a El Sadar a ver a mi equipo desde que soy chiquitita. Ayer fue un día precioso y no me pudieron tratar mejor… Ante los comentarios que he leído, siento que tengo que reaccionar. Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados… Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped"... Yo tengo la conciencia tranquila, no hago nada malo... Me molesta que mis pechos sean el único tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar. Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas", aseguró.

