Mantén el aliento antes de ver a Esmeralda Ugalde con el trikini más chic de la temporada

Esmeralda Ugalde es una reconocía conductora del programa “Venga la Alegría fin de semana” de TV Azteca que se ha convertido en una de las figuras del mundo del espectáculo más queridas, que a base de talento y belleza ha sabido conquistar los corazones de la audiencia mexicana.

En Instagram es donde mejor se la puede ver ya que no tiene pudor en mostrarse tal cual es y subir look de los más diversos. Con un millón de seguidores, la también cantante no solo busca conquistar los corazones de los hombres de la red sino además, es toda una influencer que muestra que es lo más en tendencia de la temporada.

Esmeralda Ugalde. Fuente: Instagram @esmeoficial

Con tikini multicolor, Esmeralda Ugalde deja sin aliento a todos en Instagram

Esmeralda Ugalde González es conocida por ser la hermana de la cantante Ana Bárbara, aunque también ganó popularidad con su paso en el reality show “La Academia” en el año 2010, donde salió en primer lugar y desde ese momento su carrera no ha parado de crecer hasta legar a la TV mexicana.

En su cuenta de Instagram la conductora de televisión se robó todos los elogios al compartir unas fotografías donde posó de manera desafiante con un infartante trikini multicolor, el cual resaltaba su espectacular silueta. No solo la parte de arriba es toda una locura sino además, se le puede ver las piernas que son el sello de esta belleza.

Esmeralda Ugalde. Fuente: Instagram @esmeoficial

Esmeralda Ugalde es sin dudas una de las mujeres que va a cambiar la forma de mirar televisión en la próxima década. Ya no sirve con usar lindos atuendos y estar informados sino que se necesita alguien con carisma que logre llegar a los corazones de los mexicanos y ella lo puede hacer.

