BTS en México: ¿Cuándo y dónde sería su concierto tras regresar en 2026?

Desde 2019, BTS no se ha presentado en un escenario debido a la pandemia, pues su última gira planeada tuvo que ser cancelada debido a la pandemia y solo realizaron conciertos especiales en Corea y Estados Unidos con el show "Permission to Dance On Stage".

También tuvieron un concierto online para conectar a sus fans debido a las restricciones y aunque la pandemia terminó, BTS inició el proceso de su servicio militar, por lo que no volvieron a retomar sus actividades como grupo. Actualmente, hay varios países de Latinoamérica que no han tenido oportunidad de ver al grupo por primera vez.

Desde entonces, algunas fans tienen la ilusión de ver a BTS en varias ciudades cuando regresen del ejército, lo cual será hasta el 2025 y después podrán retomar sus actividades.

BTS: ¿Cuándo sería su concierto en México?

La última vez que BTS se presentó en México fue en 2017 en la KCON, anteriormente vinieron con su gira The Red Bullet en 2015 y en 2014 se presentaron en el Music Bank, pero nunca más regresaron al país. V fue el único integrante que volvió a visitarnos a finales del 2022 tras grabar un programa en Cancún.

Sin embargo, poco a poco han ido surgido rumores sobre la gira mundial de BTS que podrían retomar en 2026 cuando estén de regreso. En redes sociales, algunas fans han especulado sobre la posibilidad de que el grupo se presente en el Estadio Azteca en aquel año y con varias fechas.

Supuestamente, el equipo de la boyband incluso apartó las fechas en el estadio, siendo el segundo grupo K-Pop en presentarse en dicho recinto, pero no hay nada confirmado.