Así luce hoy Kivanç Tatlitug, el galán de Beren Saat en "Amor Prohibido"

“Amor prohibido” es una telenovela turca que se estrenó en 2008 y tuvo como protagonistas a Beren Saat, Nebahat Çehre y Kivanç Tatlitug. Esta novela es una adaptación moderna de su homónima escrita por el turco Halid Ziya Usakligil, publicada en 1899.

Ya han pasado 13 años desde el estreno de esta historia y el actor Kivanç Tatlitug, conocido por su papel de 'Behlül Haznedar', sigue siendo uno de los galanes más aclamados de la televisión turca. Esto le ha permitido que se mantiene vigente en la industria del entretenimiento, con una carrera exitosa en cine y televisión.

Beren Saat y Kivanç Tatlitug protagonizaron "Amor prohibido". | Crédito: Fox Turquía.

Tatlitug nació en Adana, Turquía, en 1983. Inició su carrera como modelo en 2002 y rápidamente se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la industria. En 2007, debutó como actor en la telenovela "Menekse ile Halil" y, un año después, obtuvo el papel que lo catapultó a la fama internacional: Behlül Haznedar en "Amor Prohibido".

Desde entonces, Tatlitug ha protagonizado otras exitosas telenovelas como "Kuzey Güney" , "Cesur ve Güzel" e "Into the Night". También ha participado en varias películas, como "Siyah Beyaz Ask" y "Yakamoz S-245".

A sus 40 años, Kivanç Tatlitug se mantiene en forma y atractivo. En 2016, se casó con la diseñadora Basak Dizer, con quien tiene un hijo llamado Kurt Efe, el cual nació en 2022. En sus redes sociales, comparte imágenes de su vida personal y profesional, y tiene más de 4 millones de seguidores.

Kivanç Tatlitug se casó en 2016 con Basak Dizer. | Crédito: Instagram.

El actor también ha incursionado en el mundo de los negocios. En 2019, fundó la compañía de producción “Tatlitug Film”, y en 2021, lanzó su propia línea de ropa “Kivanç Tatlitug for Beymen”. No cabe duda que Kivanç Tatlitug es multifacético, pero su pasión siempre será la actuación.

Fotos de Kivanç Tatlitug

Kivanç Tatlitug sigue siendo uno de los actores más populares de Turquía. | Crédito: Instagram.

El actor tiene 40 años, está casado y tiene un hijo. | Crédito: Instagram.

El actor, también ha incursionado en el mundo de los negocios. | Crédito: Instagram.

