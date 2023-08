Silvia Pinal llega a Hoy y devela placa conmemorativa, esto fue lo que dijo la Diva del Cine

Este jueves 3 de agosto, el Programa Hoy cumple 25 años desde que salió al aire la primera emisión de este matutino que se ha convertido en el favorito de las familias mexicanas.

Debido a lo anterior es que la producción del Programa Hoy hizo una gran fiesta para celebrar su 25 aniversario, por lo que develaron una placa especial dedicada a los productores y conductores de la emisión, para esto como invitada especial estuvo Doña Silvia Pinal quien dedicó unas palabras.

Vestida muy elegante de color negro, entro al foro en donde se lleva a cabo la gran celebración del Programa Hoy, la señora Silvia Pinal quien estuvo acompañada en todo momento por su asistente Efigenia.

A su llegada, la Diva del cine de Oro de nuestro país, se emocionó mucho al ver a personas con las que hace mucho no había podido reunirse, además escuchó atentamente las palabras de Andrea Legarreta quien agradeció a la legendaria actriz su presencia en el 25 aniversario de Hoy

“Es un honor tenerte aquí, es un regalo para nosotros tenerte, te admiramos desde siempre, por lo hermosa, trabajadora, por lo guerrera, por lo maravillosa que has sido, por lo que has dejado en la historia del cine del teatro, de la televisión de nuestro país, por habernos dado trabajo a muchos cuando no teníamos, te amamos amor, somos muy bendecidos de tenerte, gracias”, dijo Andrea Legarreta