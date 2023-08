Maya Nazor muestra adelanto de las fotos para Playboy: "Mi más grande sueño"

Maya Nazor se encuentra muy emocionada debido a que en unas horas saldrá a la venta la revista Playboy en el que será la portada. La influencer aseguró que es uno de sus más grandes sueños, por lo que agradeció a sus millones de seguidores por siempre apoyarla, y es por eso que la exnovia de Santa Fe Klan también compartió un adelanto de lo que podrán encontrar en la publicación para caballeros de este mes.

Así se luce Maya Nazor en Playboy

Hace algunas semanas, la creadora de contenido compartió que Playboy la contactó para que fuera la protagonista de uno de sus números y destacó que estaba muy feliz de colaborar con la marca. Aunque pasó el tiempo, Maya se mantuvo discreta, sin embargo, fue este miércoles 2 de agosto, que la joven, de 24 años, subió un Reel en su cuenta de Instagram en el que mostró un poco del detrás de cámaras de la sesión de fotos que le hicieron.

Maya Nazor también dio una entrevista IG @nazormaya

"Se cumplió uno de mis más grandes sueños, a tan solo unas horas, estén preparados para las fotos que se vienen en @playboymx , con mucho amor y cariño para ustedes. Gracias por su apoyo, Lxs amo! Gracias @luisangelmorod por hacer esto posible Fotos por: @juandjjstudio Cabello por: @idandreaguilar Maquillaje por: @michellemaganamakeup Video por: @alexrizofoto", escribió la influencer en el pequeño clip en el que enseñó un poco de los looks que lucirá en la revista.

El pequeño clip deja ver cómo la están arreglando para el photoshoot, así como algunos de los atuendos con el que cautivará a sus millones de admiradores. A pesar de que las imágenes están algo borrosas para guardar la sorpresa, se alcanza a apreciar que entre los outfits hay uno en el que se está en topless modelando un pantalón de cuero y unos guantes, asimismo, hay otro en el que se luce con coqueta lencería en color rosa con la que resalta su curvilínea figura.

En el video también se alcanza a observar que la revista incluirá una entrevista con la joven, quien comenzó en las redes sociales desde hace varios años, sin embargo, su popularidad se disparó cuando comenzó su relación con Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, con el que tuvo un hijo de nombre Luka. A pesar de que actualmente ya no está con el rapero guanajuatense, Maya Nazor sigue acumulando seguidores y consolidándose como una influencer de moda y estilo de vida.

La modelo dejó ver un poco de sus looks IG @nazormaya

Aunque en su publicación, Maya Nazor dio a conocer lo emocionada que estaba al participar en este proyecto, todo parece indicar que recibió algunos comentarios negativos, pues decidió quitar esta parte y sólo se pueden ver los más de 240 mil "likes". Y es que desde que anunció que aparecería en la revista Playboy y que este era uno de sus sueños, le cayeron muchas críticas, ya que varios usuarios de redes sociales no están de acuerdo de que este sea uno de sus objetivos.