Little Jesus prepara show en el Auditorio Nacional; ¿colaborarían con Junior H o Peso Pluma?

Luego de conocerse en una fiesta de una amiga en común, fue que Sant, el vocalista de la exitosa banda de indie rock alternativo Little Jesus conoció a Fernando “Poni”, a quien invitó a formar parte del proyecto musical que había tenido como inicio el objetivo de sólo producir música.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el vocalista e intérprete de “La magia” empezó a reunir a quienes serían los integrantes de la agrupación: Juan Manuel “Truco” Sánchez Rucobo en la batería, Arturo “Chimo” Vázquez-Vela en los teclados y Carlos “Charles” Medina en la guitarra.

Little Jesus se presentará el próximo 12 de agosto en el escenario del Auditorio Nacional donde también han deleitado con su música artistas como Zoé, Porter y Rosalía y muchos más durante los últimos años.

En entrevista para El Heraldo Digital, la agrupación que se consolidó en 2012 dijo que para su show en el Auditorio Nacional no tendrán artista abridor, por lo que el tiempo de éste será más largo, por lo que sus miles de fans podrán disfrutar de temas como “Fuera de lugar”, “Azul” y “TQM”.

“Lo más importante para este show es divertirnos, porque desde que creamos la banda para nosotros ha sido muy importante que eso suceda, si no, no tiene sentido”, declaró al respecto Sant, vocalista de Little Jesus.