Famoso grupero a punto de ser detenido por llevarle porras a Wendy Guevara, ¿de quién se trata?

Fue a través de sus redes sociales que que un famoso cantante grupero, compartió con sus seguidores que estaba a punto de ser detenido la noche de anoche, y todo por llevarle porras a su amiga Wendy Guevara a las afueras de “La Casa de los Famosos México”.

El famoso grupero, también aprovecho el momento de estar cerca de la casa en donde se encuentran aislados los participantes para también mostrarle su apoyo a Nicola, pese a que estuvo a punto de ser detenido, el cantante se fue satisfecho pues tanto el peruano como Wendy escucharon sus porras.

El famoso cantante de regional mexicano que estuvo a punto de ser detenido por las autoridades de la CDMX fue Fernando Corona quien es un gran amigo de Wendy Guevara y que incluso hasta su corrido oficial le compuso a la famosa influencer.

Y justamente, el objetivo de Fernando Corona fue que Wendy escuchara el tema que éste le compuso a la famosa influencer, además de ir a echarle porras, a las afueras de “La Casa de los Famosos México” el cantante logró reunir poco más de una decena de personas quienes también gritaron a todo pulmón para mostrar su cariño a la leonesa, pero cabe aclarara que en todo momento estuvo presente la policía.

El cantante se dio cita afuera de LCDLFMX

Foto: IG @soyfercorona

Pese a las buenas intenciones de Fernando Corona, el cantante reportó en su redes sociales que estaban a punto de llevarlo detenido por haber estado gritando afuera de las instalaciones del exitoso reality show.

“Estoy afuera de ‘La casa de los Famosos’, aquí me van a traer a la policía porque me puse a gritar y puse el corrido a todo volumen y me van a llevar al bote, esto lo estoy grabando antes de que llegue la patrulla, ya el oficial ahí pidió refuerzos así que pidan por mí o vayan a sacarme del tambo, pero por lo menos la Wendy ya escuchó”, dijo Fernando Corona