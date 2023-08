ARMY de lanza contra BLACKPINK y sus fans tras el estreno de “The Girls”

La banda de K-Pop BLACKPINK estrenó recientemente su canción "The Girls", por lo que sus fans, también llamados BLINKS, se han mostrado muy contentos en redes sociales. De hecho, usaron un hashtag en Twitter para apoyar el lanzamiento de las chicas que decía: BLACKPINK PAVED THE WAY (BLACKPINK pavimentó el camino, en español).

Sin embargo, los seguidores de la banda de chicos BTS, quienes son conocidos como ARMY, se mostraron sumamente molestos con la girlband y sus fans, pues no están de acuerdo con la parte que canta Lalisa donde se menciona que son ellas quienes han pavimentado el camino del pop coreano.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿ARMY se lanza contra BLACKPINK?

De acuerdo con los fanáticos de los Bangtan Boys, la boyband fue la que realmente pavimentó el camino para otros grupos de pop coreano, por lo que aseguran que Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo han tenido el camino más sencillo gracias a ellos. Por su parte, los seguidores de la girlband se han mostrado enojados y han defendido que las chicas han trabajado duro para poner en alto el género.

"Esta canción hace arder a los haters y personas que no soportan a BLACKPINK y ni modo", "BLACKPINK tus patronas y la que soporte", "Ellas han pavimentado el camino del K-Pop y la que tolere" y "BLACKPINK logrando impactar nuevamente con su canción para un videojuego", fueron algunos de los mensajes de BLINK en Twitter.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Cuándo se estrena "The Girls"?

Pese a la pelea entre fandoms, los BLINKS han seguido apoyando la nueva canción de BLACKPINK y esperan que cuando sea lanzada en diversas plataformas logre posicionarse como una de las más escuchadas. "The Girls" es una canción de la girlband lanzó como sountrack de un videojuego, pero es una canción importante para los fans por el mensaje de su letra.

Cabe señalar que, el reciente material de la banda de chicas estará disponible en México este 24 de agosto alrededor de las 10 de la noche, por lo que habrá que estar pendientes para poder escucharla completa.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

