El mundo del espectáculo se vistió de luto este jueves 17 de agosto luego de que se diera a conocer la muerte del actor David Ostrosky a los 66 años de edad. Famosos han externado sus condolencias a la familia a través de redes sociales, donde han dedicado emotivos mensajes al histrión con los que le dan el último adiós.

El medio ‘Enlace Judío’ fue el que confirmó la lamentable noticia: “El actor judío mexicano David Ostrosky falleció este jueves tras una batalla contra el cáncer. A lo largo de los años, ‘Enlace Judío’ pudo platicar en varias ocasiones con él, siendo la última en 2022, cuando nos habló sobre su carrera en la actuación de México”.

Muere el actor David Ostrosky a los 66 años de edad. Foto: IG @david.ostrosky

Celebridades dieron el último adiós al actor con emotivos mensajes en redes sociales, entre ellos la actriz Arlette Pacheco quien indicó que Ostrosky falleció a las 10:00 de la mañana de este jueves. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) externó sus condolencias: “Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como ‘El vuelo del águila’ y ‘La antorcha encendida’, su último trabajo fue ‘Vencer la ausencia’. Descanse en paz”.

Salud del actor David Ostrosky

La repentina salida de David Ostrosky de la telenovela “Vender la ausencia” encendió las alertas entre sus fans sobre su estado de salud, algo que se confirmó en octubre de 2022 con el anuncio de la actriz Ariadne Díaz en el que hablaba al respecto señalando que su estado de salud no era bueno y su personaje quedó a cargo de Rodrigo Murray.

Se informó que tras su participación en “La Casa de las Flores” y durante la telenovela antes mencionada tuvo un fuerte dolor en el brazo por el que recurrió al médico y le detectaron un tumor. De acuerdo con la revista TVNotas, Ostrosky se sometió a un tratamiento con quimioterapias e inmunoterapia, pero al no dar resultado le habrían amputado el brazo.

Al actor David Ostrosky le detectaron un tumor en el brazo. Foto: IG @david.ostrosky

Debido al hermetismo con el que mantuvo los detalles de su estado de salud surgieron un sinfín de rumores al respecto, mismos a los que puso fin durante una entrevista para el canal de Las Estrellas donde desmintió haber pedido el brazo; sin embargo, indicó que sí estaba bajo tratamiento por el tumor que le detectaron en el brazo, motivo por el que también se mantuvo alejado de los reflectores hasta sus últimos días.

“A mí lo que me dolía era el brazo y los doctores me decían que era el cuello hasta que un doctor me dijo ‘El dolor no es del cuello, tienes que hacerte una resonancia en el brazo’. (…) Un día ya no podía moverme, hablé con Rosy Ocampo y le dije ‘No puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado' (…) Tengo mis dos manos, mis dos pies, tengo todo. Estoy súper contento porque mi recuperación ha sido en mi casa, con mi familia, con Belinda, mi esposa, y mis hijos”, explicó.

SIGUE LEYENDO:

Reaparece la “Maestra Canuta” a los 94 años y pide a gritos trabajo para los “actores viejos”