Dayanara Torres marca tendencia con el traje de baño rosa chicle con más estilo de la temporada

La ex Miss Universo Dayanara Torres ha dejado claro en cada oportunidad es que ni la mencionada corona, ni la fama, ni los viajes se pueden comparar con la felicidad que siente a diario con su presente inmejorable en lo laboral y lo personal

Dayanara Torres, es la madre de los dos hijos mayores del cantante puertorriqueño con quien estuvo en pareja durante 3 años. A pesar de estar muy cerca de los 50 años aún podemos verla en su cuenta de Instagram subiendo fotos en traje de baño demostrando porque siempre ha sido considerada una de las mujeres más hermosas del mundo del espectáculo.

Dayanara Torres posando. Fuente: Instagram

Desde hace unos años Dayanara, Miss Universo 1993 ha demostrado que posee un gran talento para el mundo artístico. Esta fama que posee se ve reflejada en las plataformas virtuales donde sus seguidores reaccionan ante cada posteo de ella.

En traje de baño, Dayanara Torres paralizó la web

Una vez más, Dayanara Torres demostró que además de ser sumamente talentosa, es una de las mujeres más bellas a sus 48 años. Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, compartió una foto que dejó a más de uno con la boca abierta. En la misma, aparece luciendo un microbikini de color rosado. Esta fotografía no solo enalteció su belleza, sino también su escultural cuerpo.

Dayanara Torres posando. Fuente: Instagram

Junto a la fotografía, Dayanara Torres agregó un mensaje lleno de buenas vibras: "Este es mi Domingo... How is yours...? Ps. A los q les gusta hacer zoom, si, esa es la rodilla operada con los 77 puntos". Este mensaje causó la reacción de miles de sus seguidores que les dedicaron corazoncitos y mensajes de todo tipo.

