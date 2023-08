¿Se acabó el amor? Emilio Osorio manda indirecta a Karol Sevilla con preocupante video

La trayectoria de Emilio Osorio lo había lanzado a la fama y es que su talento para la actuación y la música lo han llevado al estrellato; sin embargo, su paso por "La Casa de los Famosos México" lo colocó como uno de los favoritos del público ante la enorme popularidad que forjó él y los otros miembros del Team Infierno. Aunque lo anterior no lo libró de abandonar el reality show, no como eliminado sino como el quinto finalista, y tras su salida no ha dejado de dar de qué hablar.

Pues al salir del programa el cantante lanzó una de las preguntas que más realizó dentro del programa y es si tras semanas de no ver a Karol Sevilla ella seguía siendo su novia o si por el contrario estrenaría de nueva cuenta la soltería. El momento ha causado burlas y memes entre sus seguidores, quienes luego de ver el silencio de la actriz de Disney no dudaron en recordarle que "ahí no es". Pero lo que más llamó la atención es un reciente video que Emilio Osorio compartió en redes sociales.

La selfie que se tomó el Team Infierno el pasado viernes. (Foto: Archivo)

Emilio Osorio preocupa a sus fans, ¿terminó su noviazgo con Karol Sevilla?

La tarde de este domingo y a horas de la Gran Final de La Casa de los Famosos México, el hijo de Niurka y Juan Osorio compartió un nuevo video a través de su cuenta oficial de TikTok con la que alarmó a sus seguidores y es que aunque no dio declaración alguna, sí apareció "cantando" el famoso tema de Beéle, Manuel Turizo y Sebastián Yatra "Vagabundo". Si bien se trata de la canción más viral del verano, la letra oculta un importante mensaje que el cantante recordó.

"Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na

Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na

Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar

A olvidarte de un amor que no se va a acabar", fueron las frases que se escuchan en su video.

En el video sólo se observa a Emilio Osorio realizando algunos movimientos al azar al ritmo de la música y algunas caras, mientras que en su mensaje sólo escribió "buenos días". Pero un detalle que no pasó desapercibido es que hace unas semanas Karol Sevilla subió un TikTok similar con la misma canción y haciendo la señal del Team Infierno, lo que fue tomado por muchos como una señal de que siguen juntos.

Sin embargo, esta nueva publicación despertó la curiosidad de muchos de los seguidores de los cantantes, quienes señalan que le pudieron haber dicho adiós a su noviazgo. "Para Karol", "creo que ya se dio cuenta", "tú y Karol cuándo se van a ver" y "encontrarás una niña que te mereces, eres muy inteligente y linda persona", son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Emilio Osorio rompe el silencio y niega su ruptura con Karol Sevilla

Aunque este fin de semana los internautas no han dejado de recordar la vez que la protagonista de "Soy Luna" lo negó en pleno programa en vivo, este domingo Emilio Osorio por fin rompió el silencio sobre su relación. Durante una transmisión en vivo sus fans lo cuestionaron sobre su romance y el hijo de Niurka afirmó que sigue tan sólida como hasta antes de entrar a La Casa de los Famosos México.