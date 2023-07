La película en Netflix que es sólo para adultos y recaudó 442 millones, su exitosa trama ha inspirado videojuegos

Llegó el fin de semana y con él la oportunidad de adentrarnos en un nuevo y prometedor filme, en esta ocasión se trata de una película que te causará un vaivén de fuertes emociones, esto específicamente debido a que ha inspirado diversos videojuegos, además de figuras de acción, y todo tipo de productos coleccionables, los cuales han sido adquiridos por millones de fanáticos alrededor del mundo, pues se trata de una cinta perteneciente a toda una franquicia de películas que ha hecho historia, nos referimos a "Terminator 3", película perteneciente a la saga homónima.

Esta tercera entrega se encuentra disponible actualmente en la plataforma de streaming con distintivo logo rojo y es sin duda una de nuestras recomendaciones para este fin de semana. Así que prepara tus palomitas, una bebida refrescante y disponte a disfrutar de una producción de alto nivel, misma que tuvo un éxito comercial considerable, recaudando más de $442 millones en todo el mundo.

Es un filme lleno de adrenalina en cada escena. Foto: IMDB

¿Dónde arranca esta entrega?

La película se ambienta aproximadamente una década después de los eventos de "Terminator 2: Judgment Day". En esta entrega John Connor (encarnado por Nick Stahl) ahora es un adulto y vive en la clandestinidad, evitando ser localizado por las máquinas. A pesar de sus esfuerzos por cambiar el futuro, las máquinas vuelven a enviar un Terminator en el tiempo para eliminarlo.

Esta vez, el Terminator enviado es el T-X (a quien da vida Kristanna Loken), una máquina avanzada capaz de asumir la forma de otros individuos y que posee habilidades letales. John se reúne con Kate Brewster, quien resulta ser la futura esposa de John y una pieza clave en la resistencia humana contra las máquinas.

El T-850 (personaje encarnado por Arnold Schwarzenegger), un modelo de Terminator similar al anterior que protegió a John en "Terminator 2", también es enviado desde el futuro para proteger a John y Kate de la amenaza del T-X. Juntos, deben evitar que el T-X cumpla su misión de eliminar a John Connor y asegurarse de que el futuro de la humanidad no caiga en manos de las máquinas.

Este filme presenta una serie de emocionantes secuencias de acción, persecuciones y enfrentamientos entre los Terminators. A medida que avanza la trama, se revelan giros inesperados y se exploran temas relacionados con el destino y la inevitabilidad de la guerra entre humanos y máquinas.

"Terminator 3: Rise of the Machines" es el filme encargado de dar cierre a esta exitosa la trilogía original de Terminator y sentó las bases para futuras secuelas y reinicios de la franquicia, así que no te la pierdas desde la comodidad de tu hogar al alcance de un botón de play.

