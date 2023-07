La serie "Poker Face" revela quiénes son los más mentirosos en Latinoamérica ¿Serán los mexicanos?

En algún momento, todos hemos estado frente a una persona con la gran sospecha de que nos está mintiendo y que usa su mejor “poker face” para que no descubramos la mentira: ya voy saliendo, estoy a cinco minutos, me quedé sin luz. Eso sí, muchas parejas suelen tener suerte de inicio, pero luego el mentir acaba con todo.

Tras anunciarse el próximo estreno de la serie Poker Face, en la que la protagonista Charlie Cale (Natasha Lyonne) tiene la habilidad innata de detectar cuando una persona no está diciendo la verdad, Universal + lanzó una campaña en toda Latinoamérica para conocer las mejores mentiras a través del portal mimejormentira.com, donde los participantes confesaron de forma anónima muchos de sus más grandes inventos que pueden ir más allá de si son compatibles o no en sus signos.

Con el apoyo de 17 influencers radicados en México, Argentina, Chile y Colombia que le dieron exposición a la actividad, se logró un reach estimado de 7,1 millones de personas. De hecho, al menos dos personas de cada país participante confesó tener otra familia en un hogar distinto sin levantar sospechas

Las parejas suelen tener mucho diálogo erróneo. Foto: Especial

La verdad siempre vence a la mentira entre los latinos

Los resultados han sido reveladores. Comencemos contando que el 31% de los participantes provienen de México, convirtiéndolo en el país donde más mentirosos confesos hay. Las mentiras más comunes fueron engañar a los padres para ir a algún sitio sin autorización, muchas veces para escapar con parejas de los que sus familias no sabían.

Si alguna vez has dicho que estás enfermo para no ir a la oficina o a la escuela, no creas que eres el único. Esta es una de las mentiras más recurrentes en México, Colombia y Venezuela, así como el fingir que tu computadora tiene fallas o que el internet no funciona para no cumplir alguna tarea.

Hay muchos infieles en este continente

La infidelidad es otro tema recurrente en la región y el 18 % de los participantes reveló que en alguna ocasión engañó a sus parejas o tuvo un crush imposible.

En términos de romance, al menos dos participantes de cada país revelaron tener familias completas en distintos hogares sin levantar sospechas –según ellos- e incluso uno reveló haberse comprometido con dos personas en su lugar de trabajo, haciéndole creer a su pareja que todo era por celos.

Como sabemos, Argentina tiene a los mejores aficionados al fútbol y no por nada son campeones del mundo, pero quizá su pasión por el deporte los lleva a ser deshonestos. Las mentiras que más se repiten en el país del sur se dan alrededor de este gran deporte.

Pero los datos más impactantes son los de los maestros de la mentira: seis de cada mil 800 personas encuestadas fingieron su propio secuestro para poder ir a una fiesta.

Aunque el tiempo de confesiones ya terminó, aún puedes entrar a mimejormentira.com y descubrir lo que Charlie Cale –el personaje interpretado por Natasha Lyonne– piensa de cada una de estas fuertes confesiones. Verás que muchas de ellas ya han caído a punta de bulls#*ts, la palabra característica de nuestra heroína cuando descubre que alguien está mintiendo.

Poker Face estrena en Universal + el 17 de agosto a las 19:30 hrs. MEX / 20:30 hrs COL / 22:30 hrs ARG. Todos los episodios estarán disponibles on-demand a través de la app en las plataformas de los más importantes proveedores de TV de paga en la región.

MAAZ