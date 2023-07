Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas: sorprenden al matrimonio teniendo una fuerte pelea, esto ocurrió

En las últimas semanas, el galán de televisión, Jorge Salinas ha estado en boca de todos después de que una famosa revista de espectáculos compartiera unas fotografías que lo exhiben siendo infiel a su esposa, Elizabeth Álvarez. Al parecer desde ese momento el matrimonio vive una crisis importante.

Ahora, el protagonista de películas como "Perdona nuestros pecados", "Fuego en la sangre" y "La que no podía amar" volvió a robarse las portadas de los medios de la farándula tras el rumor de una fuerte pelea que protagonizó junto a su esposa en un famoso centro comercial.

La pareja habría tenido una fuerte pelea. Foto: Especial

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tuvieron una fuerte pelea

En una de las recientes transmisiones del programa de espectáculos "Chisme No Like", los conductores informaron que Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, uno de los matrimonios más queridos en la industria, no estarían viviendo su mejor momento tras tener una fuerte discusión en un reconocido centro comercial de la CDMX.

De acuerdo con la información, el actor y la actriz fueron sorprendidos dentro de un restaurante, pero la manera en la que convivían llamó bastante la atención, levantando sospechas de que están atravesando un complicado momento gracias a la infidelidad de él.

En las imágenes difundidas por el programa "Chisme No Like" vemos a Jorge Salinas comiendo en un restaurante, mientras Elizabeth Álvarez lo ignora por completo. Segundos después él le pregunta algo y ella realiza una cara de pocos amigos.

En otra parte de la grabación vemos al actor de 54 años completamente solo dentro del centro comercial, aparentemente está buscando a alguien o así lo exhiben las imágenes. La información detalla que su esposa abandonó el lugar minutos antes.

El programa de espectáculos detalló que, después de varios minutos buscando a su pareja, Jorge Salinas optó por abandonar el lugar. Testigos afirman que Elizabeth Álvarez se salió muy molesta del restaurante tras tener una fuerte pelea con su esposo.

Hasta el momento ni Jorge Salinas ni Elizabeth Álvarez han reaccionado al video que fue difundido en redes sociales. Se espera que en los siguientes días den su versión de lo ocurrido.