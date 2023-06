VIDEO | Imelda Tuñón revela que siente la presencia de Julián Figueroa: "Su energía está cerca"

La vida de Maribel Guardia e Imelda Tuñón cambió radicalmente desde el fallecimiento de Julián Figueroa. De igual forma, el hijo que este procreó con Imelda ha vivido la ausencia de su padre desde hace algunas semanas. Con el luto de Maribel aún vigente y la necesidad de Imelda de salir adelante lo más pronto posible, es que ésta ha vuelto a trabajar al igual que su famosa suegra.

Pero, al volver a la residencia donde vive con Maribel y el pequeño José Julián, Imelda sabe que algo extraño sucede. Con la dulzura que suele caracterizarla y el recuerdo amoroso que tiene por su compañero de vida, Imelda afirma que una extraña presencia se vibra en su hogar, como si Julián aún no se hubiera ido de ahí, como si siquiera cuidándolos de cerca, muy cerca.

Imelda se apoya en su hijo para no deprimirse

Con la misma sinceridad y gracias a que quiere sacar adelante a su pequeño, Imelda acepta que es su gran pilar actualmente y está muy pendiente de su evolución.

"La verdad me he apoyado en que esté el niño para no derrotarme, porque no quiero que me vea así, para salir adelante. Le quiero dar estabilidad, no moverle su mundo con lo que ha pasado porque me da miedo lo que le pueda pasar en un futuro si me ve triste", dijo.

En ese sentido, abundó que su hijo crece bien y ella está para él y le responde todas las dudas que tiene en torno a la ausencia de su padre.

"El niño está precioso, tiene 6 años ya, va a entrar a primaria y ya lee un poquito. Trato de estar con él lo más que pueda, no dejarlo solo, las cuestiones con lo que pasó con su papá dejo que me pregunte todo y ya veo yo cómo le voy respondiendo según si lo va a entender o no, pero no sé qué está pasando por su cabeza ahorita, es un niño de 6 años, completamente diferente a como piensan los adultos", indicó.

Ha soñado con Julián y siente su presencia

Al momento de recordar al hombre de su vida, Imelda Tuñón reveló que ha soñado con él en repetidas ocasiones.

"He soñado mucho con él, cosas cotidianas nada fuera de lo normal, pero en mis sueños no siento que no está, ahí lo tengo muy presente".

De la misma forma, Imelda confesó que su energía está en casa y se dan cuenta por cómo le vibran.

"La recámara donde él falleció sigue intacta, sus cosas también. Tengo su ropa en mi clóset todavía igual sus cosas acomodadas y así seguirán un buen rato. Todavía se siente mucho en la habitación, como que está muy cargado con su energía y creo que va a estar así bastante tiempo todavía. No creo que nos deje su energía muy pronto", confesó asombrada.

Para culminar, Imelda aceptó que actualmente vive con Maribel Guardia, en su hogar, para no cambiar la estabilidad de su hijo.

"Por el momento seguiré viviendo con Maribel, también porque nos estamos apoyando mutuamente con esto que pasó y el niño está acostumbrado, no voy a hacerle un cambio en su vida, necesito mantenerlo estable".

MAAZ