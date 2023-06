Hacen brujería a Peso Pluma, encuentran trabajo negro en un panteón

Sin duda alguna, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido solamente como “Peso Pluma” se encuentra viviendo el mejor momento de vida profesional, pues el joven de tan solo 24 años de edad ha conquistado las listas de popularidad más importantes en el gremio musical con sus éxitos.

Además de tener una carrera fructífera y exitosa, “Peso Pluma” se ha convertido en el galán del momento pues el joven cantante ha sido relacionado sentimentalmente con varias hermosas mujeres del gremio del entretenimiento, sin embargo, esto le ha provocado algunas envidias por lo que el nacido en Zapopan fue víctima de trabajos de brujería.

Fue el youtuber e influencer Ramón Beltrán León conocido como “El payaso de la Toledo” quien encontró los trabajos de brujería que le hicieron al intérprete de temas como “Ella baila sola”, “La Bebé” “PRC”, entre muchas otras más.

Aunque el youtuber es originario de Culiacán, Sinaloa, no se tiene conocimiento en qué panteón fue grabado el video en donde encontraron los trabajos de brujería para “Peso Pluma”.

Dicho video publicado en Youtube tiene una duración de casi 15 minutos en donde “El payaso de la Toledo” y su equipo de trabajo caminan entre las tumbas de algún panteón, ahí les llama la atención un espacio abandonado de donde emana un olor fétido.

Ante esto “El payaso de la Toledo” no duda en acercarse para ver qué es lo que hay en ese lugar, es entonces que comienza a sacar algunas bolsas y se da cuenta que tienen trabajos de brujería, una de ellas tiene hasta un cuerno de un animal, lo que provoca el olor pestilente.

El Youtuber sigue abriendo los paquetes que encontró y uno de ellos le provoca mucho impacto pues al abrirlo se da cuenta que contiene tierra de panteón y la foto de “Peso Pluma”.

De acuerdo con lo que describen en el video el equipo de “El payaso de la Toledo”, el olor que emana del lugar donde está es muy fuerte y asqueroso pues en varias ocasiones están a punto de vomitar, sin embargo, la curiosidad es más grande y siguen buscando quién le hizo la brujería a Peso Pluma y qué tipo de trabajo le hicieron.

En uno de los paquetes que “El payaso de la Toledo” encontró, contenía unos muñecos de cera roja que simulaban una pareja besándose, además de mucha tierra de panteón, una carta y la foto de Peso Pluma.

Sin embargo, no es la única foto que contenía dicho paquete pues también está la imagen de la influencer Odalys Velasco quien fue novia del cantante tapatío.

En la carta que se encontró contenía algunos símbolos y un conjuro en el que se explicaba por qué atravesaba los muñecos con alfileres y todo parece indicar que el trabajo de brujería se trata de un amarre para que el cantante siempre esté enamorado de la influencer.

“Así como atravieso el alfiler a la mitad del corazón, así estarás de lleno de amor por mi y si no es así, serás maldecido y tu triunfo de acabara y tendrás una ruina total porque Luzbel me acompaña y Luzbel de dañará y tu dinero no rendira”, se lee en la carta encontrada