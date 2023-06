Así vivió la adopción Angelina Jolie

Seguramente al escuchar el nombre de Angelina Jolie te venga a la mente su gran belleza, o que estuvo casada con Brat Pitt, pero esta mujer también fue bastante popular en su momento por ser una de las artistas que popularizó el término y la palabra adopción, pues en total tiene 6 hijos de los cuales 3 son biológicos y 3 adoptados.

Su deseo de adoptar inició cuando la actriz comenzó a trabajar en las Naciones Unidas de varias regiones de África y al visitar diferentes escuelas y orfanatos fue que decidió realizar los trámites de adopción de su primer hijo, Maddox y así pasó con los siguientes dos (Pax y Zahara) tras visitar diversos países.

Angelina nos enseñó que la adopción no debe ser un tema de prejuicio y que además debe ser una decisión que se tome desde el amor, pues adoptar puede cambiar vidas de una manera que ni el infante ni la madre se lo imaginen. La actriz menciona que en su hogar las palabras “orfanato” y “adopción” son completamente normales y con una connotación positiva.

Aquí te dejamos este episodio sobre cómo fue el proceso de adopción de una madre en México

Existen aún bastantes lugares donde desafortunadamente no se cuenta con una cultura de la adopción y siguen existiendo burlas y prejuicios sobre los niños adoptados, cuando la realidad es que forman parte de una familia al igual que uno biológico y están llenos de amor como si fueran propios ¿Qué es lo que los hace diferentes?

Como sociedad debemos trabajar en nuestras relaciones y romper con el estigma de que la adopción es sinónimo de abandono, ya que no es así, si uno no conoce los motivos por los que una pareja tomó la decisión de adoptar, entonces no podemos emitir un juicio rápido. ¿Pero cuánto tiempo tardará para que dejemos el estigma? ¿Los famosos tendrán que popularizar la adopción para que esta sea finalmente aceptada?

