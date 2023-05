FOTOS: Ninel Conde presume su marcado abdomen con salida de playa perfecta para este verano

Una de las famosas que continuamente se roba las miradas con sus conjuntos playeros es Ninel Conde, quien además de enfundarse en los clásicos diseños, siempre busca innovar su guardarropa con prendas versátiles, las cuales van desde bikinis con cadenas hasta bañadores neón que ayudan a resaltar sus curvas. Aunque en esta ocasión, la pieza de ropa que la hizo coronarse como la reina del estilo fue una salida de playa.

Consciente de que los trajes de baño no son la única pieza de ropa que puede hacer la diferencia cuando se trata de lucir la figura a la orilla del mar, "El Bombón Asesino" siempre busca dotar de accesorios a sus bañadores más sensuales, por lo que es común verla portando lentes de sol, sombreros, pareos y kimonos de playa.

Aunque en esta ocasión, decidió que la atención se centrara en su salida de playa, cuyo mayor atributo es que está hecha con flequillos, dándole una textura calada que es perfecta para no estar acalorada mientras paseas por la costa, algo que sin duda aprovechó la vedette.

Ninel Conde se proclamó como la reina del estilo con este moderno conjunto playero | IG: @ninelconde

Lejos de olvidarse de la composición de su traje de baño, Ninel Conde eligió un bikini que hiciera juego con el color de su salida de playa, creando así un atuendo armónico que se centro en el blanco, tonalidad que pocas mujeres se atreven a utilizar en sus bañadores, pero que en realidad es bastante favorecedora.

De hecho, además de sentarle bien a todos los tonos de piel, el color del traje de baño de Ninel Conde es ideal para las mujeres que no quieren sentir tanto bochorno en la playa, ya que, a diferencia del negro, el blanco no atrae tanto los rayos solares, permitiendo que quien lo use no sufra de las inclemencias del clima.

A juego con su salida de playa, Ninel Conde decidió usar un bikini brasileño en el mismo tono | IG: @ninelconde

Pero ya que un look no está completo si no se le añade algún contraste, "El Bombón Asesino" decidió incluir una serie de accesorios que terminaron por completar el atuendo con el que presumió su abdomen de acero, dándole un toque girly y moderno que muchas desearán emular durante sus próximas vacaciones de verano.

Para empezar tenemos que la polémica cantante decidió incluir unos lentes de sol rectos con algunas aplicaciones metálicas en el área de la pasta, algo que le dio un aire futurista a su look final, mientras que su bolso de playa en tono beige resultó un complemento perfecto para su look playero.