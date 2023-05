ARMY rechaza a Taehyung de BTS tras rumores de citas con Jennie de BLACKPINK, así sucedió

Tras los rumores de que Taehyung de BTS sale con Jennie de BLACKPINK, el cantante de K-Pop fue rechazado por algunos de sus fans durante su última llegada al aeropuerto de Incheon, en Corea del Sur, pues no lo recibieron como a su compañero Jimin, a quien si lo esperaban con entusiasmo decenas de seguidores.

¿Cómo rechazó el ARMY a Taehyung de BTS?

A través de Twitter se viralizaron algunos videos donde se observa cómo Taehyung de BTS fue supuestamente rechazado por algunos de sus fans. En las imágenes, el cantante aparece caminando con sus audífonos, gafas y cubrebocas mientras las personas gritan emocionadas al verlo. Sin embargo, la cantidad de gente que lo esperaba era mucho menor de la que antes lo recibía en el aeropuerto.

"¿Quién va a esperar a ese?", "Si sigue con sus citas no le quedarán fans" y "Yo hubiera hecho lo mismo, prefiero a Jimin que a Taehyung", fueron algunas de las reacciones de los internautas surcoreanos. Pese a estos comentarios, los fans internacionales de la boyband aseguran que quienes esperaron a Taehyung de BTS son sus verdaderos fans, por lo que no necesita más.

ARMY internacional nuestro su apoyo a Taehyung de BTS

De hecho, sus seguidores internacionales no dudaron en mostrar su amor y apoyo al intérprete surcoreano, pues en redes mencionaron que un verdadero fan de BTS quiere a todos los integrantes por igual y acepta que los chicos tengan citas con quienes ellos quieran.

"Aun me da tristeza por la gente que no quiera que BTS tenga citas o parejas, ¿Acaso creen que estando solos son felices? Yo me siento triste de saber que están solos... ¡¡¡Ojalá tengan siempre a alguien cerca!!!", "Un verdadero ARMY jamás hará comparaciones entre un miembro y otro. Un ARMY de corazón los ama a todos" y "Sigamos apoyando a los chicos no los dejemos solos y démosles mucho amor sin importar nada", fueron los mensajes de apoyo del ARMY internacional para Taehyung.

