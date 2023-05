BTS: Historial amoroso de Jimin, ¿quién es su novia actual según los rumores?

Jimin de BTS es uno de los solistas más populares del momento, tras debutar con "FACE" alcanzó varias millones de ventas y reproducciones en las plataformas musicales. También se convirtió en embajador de una reconocida marca de moda y ha estado realizando promociones en solitario.

El idol se graduó de una academia de danza contemporánea, pues desde joven fue muy talentoso en este arte, siendo uno de los mejores bailarines de la boyband y del K-Pop. Jimin de BTS es uno de los integrantes que más enloquecen a las fans, por lo que su vida personal y romántica despiertan la curiosidad de sus fans.

A pesar de que no tiene pareja de manera pública, Jimin de BTS ha sido blanco de rumores amorosos como todo artista K-Pop, incluso hay fotografías de su vida como estudiante junto a su supuesta ex novia, pero no hay nada confirmado.

Te puede interesar: 3 Dramas coreanos más populares de 2022 que vale la pena revivir y puedes ver en Netflix

¿Jimin de BTS tiene novia? Rumores y citas del idol K-pop

Jeongyeon de TWICE

Uno de los rumores más conocidos de Jimin está relacionado con Jeongyeon de TWICE, pues hay varios videos de programas y eventos donde ambos parecen alejarse uno del otro o evitarse por completo. Algunas fans han especulado que no se soportan entre sí o que pudieron haber tenido un malentendido en el pasado tras terminar una relación.

Ex novia

Su ex novia de la escuela supuestamente confesó que Jimin de BTS era muy caballeroso, incluso hay fotos del idol junto a una chica tomados de la mano, pero nunca se ha confirmado la identidad o la relación amorosa del idol.

Song Da Eun

Es una actriz de doramas que ha sido relacionada con Jimin de BTS, aunque no hay nada que compruebe dichos rumores amorosos. Algunos idols acostumbran visitar los mismos lugares, algunas veces coincide que están saliendo en secreto con alguien más que comparte fotos de sus redes sociales con minutos de diferencia y en el mismo sitio, pero en su caso, fueron meras especulaciones.

En el historial amoroso de Jimin de BTS hay otros rumores con una chica de su staff, pues fue captado con una joven durante un programa y trató de evitar que fuera grabada por la cámara, las fans creen que solo fue porque su equipo de trabajo no está acostumbrado a salir en público. También ha sido relacionado con Seulgi de Red Velvet y Rosé de BLACKPINK.