VIDEO | ¡Paquita la del Barrio no se retira! La cantante reveló qué necesita para seguir sobre los escenarios

Paquita la del Barrio y la posibilidad de que se retire de los escenarios para atender situaciones de salud, es algo de lo que se ha hablado mucho en fechas recientes. Como un ícono de la música popular en México y con gran impacto en otros países, la intérprete de "Rata de dos patas" brindó un concierto en palenque a inicios de este mes y se rumoró que esa sería su última fecha.

En horas recientes, la cantante apareció ante las cámaras públicamente y, de forma escueta pero clara, indicó que ella no ha decidido retirarse de los escenarios. Por el contrario, precisó qué necesita para perdurar con sus canciones en nuevos conciertos.

Visiblemente cansada y sobre una silla de ruedas que era empujada por una persona de su entera confianza, fue como lució Paquita la del Barrio este viernes 21 de abril a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Con algo de contrariedad por ver a tantos medios de comunicación frente a ella, Paquita aceptó algunas preguntas y, con fatiga notable, respondió sobre qué ha pedido en su fe para mejorar.

"Que esté yo bien, que me dé Dios salud", dijo.

Luego de esto, concretó si se irá o no de los escenarios como se ha rumorado.

"Yo no me despedí, fui a cumplirles porque tenía un año que estaba contratada y no podía, pero fui a cumplir. No me he despedido y si me es posible si seguiré en palenques", expresó la cantante.