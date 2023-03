Desde un yate: Andrea Meza, ex Miss Universo, subió la temperatura con ajustado traje de baño

Andrea Meza logró convertirse en una de las mujeres que marcan tendencias en las temporadas que sean. La bella mexicana es un en sinónimo de inspiración para elegir looks, de moda, belleza y encanto y esto es la ex Miss Universo en 2020 que alegro a todo el pueblo de México y porque no, del habla hispana.

Instagram es el lugar donde suele mantener conversaciones con sus fans, pues en esa red social cuenta con 2.2 millones de seguidores que la aman mucho. Es por ello que la ex Miss Universo trata de brindarle todo lo que tiene y es ahí donde se anima a subir algunas imágenes un poco subidas de tono para romper algunos corazones.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

La ex Miss Universo Andrea Meza luce un traje de baño increíble

Andrea Meza originaria de Chihuahua ha cautivado a los internautas desde que triunfó en Miss Universo, pues, además de mostrar más detalles sobre su vida, da cátedra de estilo por sus looks de impacto con los que presume su torneada figura y no necesita de microbikinis para demostrar que es una de las más bellas del mundo.

Esa vez, desde Instagram a colgado una foto de hace unos 8 meses atrás donde se la ve en un yate y con un traje de baño muy colorido. El objetivo de la ex Miss Universo de mostrar esa imagen vieja fue para darle el feliz cumpleaños a una de sus grandes amigas que justo para esa fecha pasaban un hermoso día en alguna playa del mundo.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

Andrea Meza no quiso marcar tendencia con su look, más bien está mostrando un traje de baño con colores que no serán vistos en esta temporada 2023. De igual manera, en menos de 5 horas ya ha recibido más de 200 comentarios y 14 mil likes la que la hace una de las influencer más viral de este lado del planeta.

