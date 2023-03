VIDEO: el momento exacto en que una sasaeng tocó la puerta de Jungkook de BTS

El cantante surcoreano Jeon Jungkook, quien forma parte de BTS, realizó una transmisión con sus fans a través de la plataforma de Weverse y aprovechó para hablar sobre lo que ha estado haciendo en los últimos días. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que alguien tocó el timbre de su departamento cuando estaba en vivo y se negó a abrir.

¿Por qué Jungkook no quiso abrir la puerta?

El maknae de la boyband más famosa de K-Pop detalló que no suele abrir la puerta a personas que no conoce, pues siendo un artista famoso podría ser peligroso para su seguridad. De hecho, en el video se aprecia el momento exacto en que alguien toca el timbre e inmediatamente Jungkook se asoma, pero no etiende.

Aunque el "Golden Maknae" no se mostró preocupado en las imágenes, sus seguidores, quienes se hacen llamar ARMY, se han mostrado asustados, pues temen que quien haya tocado la puerta sea una sasaeng, ya que recientemente una mujer ha amenazado con molestarlo en las redes sociales.

Kookie ha estado solo en casa porque su perrito ha estado en el veterinario. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Podría ser una acosadora quien llamó a la puerta del maknae?

Durante la transmisión en Weverse, el ídolo de K-Pop reveló que al terminar de interactuar con sus fans debía ir a trabajar y mencionó que su manager lo buscaría, pero cuando tocaron la puerta de su departamento no era él. Además, Kookie silenció el timbre cuando notó que era un extraño.

Mientras tanto, en Twitter sus fans usaban la etiqueta #PROTECTOURJUNGKOOK con el propósito de que su agencia cuide de su bienestar, pues fue ese mismo día cuando una mujer filtró en Instagram un par de videos donde el cantante era acosado y no podía disfrutar de su vida privada. De hecho, dijo que su intención era "seguir hiriendo" a Jungkook.

