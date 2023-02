Es muy fuerte: la película en HBO Max que te va a perturbar con sus intensas escenas

Las opciones dentro de la plataforma de streaming HBO Max son cada vez más amplias y durante el mes de febrero algunas producciones en serie se mantienen dentro del catálogo y muchas otras se irán de este; en esta ocasión te queremos recomendar una serie que combina el drama y el suspenso.

En esta ocasión te recomendamos la cinta “Old” o “Viejos” en Latinoamérica, misma que se encuentra dentro del género suspenso y que actualmente está disponible en el catálogo de HBO Max.

Qué ver en HBO Max

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Esta producción fue escrita, dirigida y producida por M. Night Shyamalan, inspirada en la novela gráfica Castillo de arena, de Pierre Oscar Levy y Frederik Peeters; esta versión cuenta con las actuaciones de Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie y Abbey Lee.

¿De qué trata "Viejos"?

“Viejo” sigue la historia del matrimonio formado por Guy (Gael García) y Prisca Cappa (Vicky Krieps) viajan a un resort con sus hijos pequeños Trent y Maddox como las últimas vacaciones familiares antes de divorciarse. Sin embargo deciden seguir el consejo del gerente del hotel, por lo que la familia visita una playa apartada y también es ocupada por tres grupos de personas: el rapero Mid-Size Sedan y una compañera; el cirujano Charles, su esposa Chrystal, su pequeña hija Kara y la madre de Charles, Agnes; y el matrimonio Jarin y Patricia.

Y aunque todo iba tranquilo, descubren el cuerpo de uno de los acompañantes; desde ese momento comienzan a ocurrir diversos eventos inesperados y extraños, en donde los niños se convierten en adolescentes, y los adultos en viejos.

SIGUE LEYENDO: