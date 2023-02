Con 37 años de trayectoria, Mijares asegura que el tema “Uno entre mil” es el que más lo representa

Con 37 años de trayectoria y 32 discos en su carrera Mijares asegura que el tema “Uno entre mil”, lanzado en 1988, es el que más lo representa, “la canción me identifica porque habla de esas ganas de superación para llegar a conseguir lo que uno quiere en la vida, son muchos obstáculos que tienes que sortear, hasta que te conviertes en uno entre mil, fueron muchos años para conseguirlo, estuve diez años antes haciendo centros nocturnos, coros con Emmanuel, hasta lograr lo que quieres”, dijo en entrevista con El Heraldo de México, en el marco de su cumpleaños 65.

El cantante confesó que recibe muy bien su cumpleaños, “este año que cumplo 65, lo recibo pleno, todo el aprendizaje que uno va adquiriendo durante los años siempre he tratado de aprovecharlo, soy muy feliz personalmente, tengo dos hijos maravillosos, espero que el trabajo que hemos hecho Lucero y yo con ellos les de una gran formación, una buena educación, son agradecidos con la vida, con la gente, disfrutan lo que hacen y eso hace que te sientas feliz, que ellos vayan caminando bien por la vida”, comentó.

El intérprete de "Bella" aseguró que gracias a sus seguidores sigue sintiéndose animado de seguir, “no hay como agradecer al público su atención, me siento muy bien, con ganas de seguir sorprendiendo a la gente con mi música".

Mijares aseguró que su relación con los medios de comunicación siempre ha sido cordial, " con casi cuatro décadas en los medios, vas sorteando todo lo que te va pasando en la vida, hay veces que funciona, hay veces que no, hay discos que les gustan mucho a la gente y otros que pasan sin pena ni gloria, pero lo importante es el dedicarme a lo que me gusta", dijo.

Por el momento el cantante no tiene planes de retiro, "que a la gente le siga gustando mis canciones y que vaya a los conciertos, me dan ganas de hacer más cosas, tanto profesional como personalmente y bueno hay que sortear todo lo que va apareciendo, muchos obstáculos que tienes que brincar, pero en tu cabeza tienes que tener esa convicción de aprender siempre", comentó entusiasmado.

Aunque también confesó que ha tenido situaciones difíciles, "ha habido momentos en los que me pregunté 'por qué esto no sale bien, qué hice mal', de repente un disco no tiene tanta aceptación como otros y te frustras un poco".

Y agregó, "no puedes tirar la toalla, ni seguir envolviéndote en algo, es exactamente ese momento cuando tienes que seguir caminando y encontrar cosas que le gusten a la gente".

Aunque aseguró que hay cosas que ya no repetiría como la actuación, "sólo hice la película con Lucerito en el 87, la de Escapate conmigo y de ahí no tuve nada de ver con la actuación, creo mucho en la preparación y no me llama la atención seguir ese camino, es más en los videos en los que se tiene que medio actuar yo prefiero sólo cantar y que alguien más haga la actuación, no es lo que me gusta y creo que tenemos que respetar lo que cada quien hace".

