RBD no es el único: La Quinta Estación confirma reencuentro tras más de 10 años

Parece que será la temporada de los reencuentros, ya que después de que RBD comenzará con su tour por Estados Unidos, México y Brasil, otras agrupaciones han seguido su ejemplo, como lo es La Quinta Estación que confirmó que harán un un tour después de más de 10 años de no trabajar juntos, así lo dejó ver Natalia Jiménez, quien emocionó a sus millones de seguidores quienes quedaron marcados con sus más grandes éxitos.

La cantante de "Creo en mi" compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 1.7 millones de seguidores, un video en el que reveló que había estado planeando una sorpresa para el próximo año, sin embargo, recientemente intentaron "estropearla", pues hay que recordar que hace unos días la vocalista de la agrupación denunció públicamente un intento de fraude, ya que se anunciaba una supuesta serie de presentaciones de La Quinta Estación.

Natalia Jiménez confirmó reencuentro de La Quinta Estación Foto: Captura de pantalla

"El día de hoy tengo que hacer este pequeño comunicado. Yo la verdad es que tenía planeado hacerlo dentro de un año, que era cuando estábamos planeando una gran sorpresa para todos ustedes. Esta sorpresa que teníamos la teníamos así como super escondida y la teníamos en secreto absoluto, pero bueno, parece ser que nos han querido estropear la sorpresa pero no han podido", comenzó a decir la intérprete española, quien fue la que llenó de ilusión a sus millones de admiradores.

La Quinta Estación tendrá reencuentro

Jiménez preguntó a sus seguidores si querían volver a verla junto a sus excompañeros, Ángel Reyero, Sven Martín y Pablo Domínguez, estos dos últimos no han confirmado su participación, pues ahora están en una nueva banda que se llama "Cinco Estaciones". “El día de hoy estoy aquí para preguntarles si ustedes estarían listos para el verdadero regreso de La Quinta Estación. Háganlo aquí en los comentarios, díganos qué les parece. ¿Nos vemos en 2024?”, concluyó.

“Estoy listo para esto desde mi nacimiento”, “Fuiste la voz que me acompaño en mi adolescencia. Yo jalo para donde tú vayas, seguiré escuchándote hasta el final de mis días”, “Yo estoy lista este año, el que viene, el que sigue y el que sigue”, “Listísimos, el verdadero regreso con el vocerrón original”, son algunos de los comentarios que muchos de sus fanáticos escribieron en la publicación que ya llegó a los 21 mil 500 "likes".

La Quinta Estación regresará en 2024 Foto: Especial

"ATENCIÓN !!! Dejen sus comentarios! Los que nunca se fueron. Los que somos los dueños de la marca y el nombre y el grupo. Los verdaderos y únicos, los ganadores del Grammy Americano. Nos vemos en el 2024", colocó en la descripción del video en el que sólo etiquetó al guitarrista Ángel Reyero, quien replicó en sus historias de Instagram el anuncio, por lo que se podría decir que él es uno de los que estará en el esperado regreso del próximo año.

Sobre su trabajo en solitario, la intérprete indicó que seguirá con sus producciones, sin embargo, se mostró muy ilusionada de regresar a los escenarios con su colega después de 13 años. "No voy a dejar mi carrera como solista, solo es un reencuentro para una gira el próximo año. Estamos súper felices de compartiros la noticia", destacó la vocalista de la banda que convirtió en éxitos "El sol no regresa", "Me muero", "Algo más" y "Sueños rotos".

