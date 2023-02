Sofía Rivera Torres paraliza Instagram en ajustado bikini

Sofía Rivera Torres volvió a confirmarse como una de las más bellas de la televisión y las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, la guapa actriz, que dio vida a Karen en la telenovela "Cabo", se lució con sus fans en un ajustado bikini con el que derrochó estilo y presumió cuerpazo, imágenes con las que paralizó la plataforma con miles de "likes", y también aprovechó para lanzar un contundente mensaje, luego de que fuera criticada por sus "lonjas".

La presentadora conquista a sus miles de fanáticos con atrevidos atuendos, con los que deja ver su figura trabajada, siendo los de playa o alberca los outfits con los que causa furor y cientos de reacciones positivas, recibiendo halagadores mensajes, entre los que destacan los de su esposo, el conductor Eduardo Videgaray, quien nunca pierde la oportunidad de dejarle algún romántico comentario.

Sofía Rivera Torres se luce en bikini y conquista

Fue la noche de este miércoles cuando la guapa actriz de "Cabo" publicó un par de imágenes en sus cuentas oficiales de redes en las que se le ve a la orilla de una alberca con el mar en el fondo, presumiendo sus curvas desde Los Cabos, Baja California Sur, en donde pasó un tiempo para grabar la telenovela en la que compartió créditos con otras hermosas mujeres como Bárbara de Regil y María Chacón.

Sofía conquista en atrevido looks de playa. Foto: IG @sofiariveratorres

La también conductora dio clases de estilo al lucirse en un ajustado bikini negro con estampado de soles y tigres, conjunto que destaca por su top de escote pronunciado formado por dos triángulos, a juego con una pequeña panty que se ajusta a su silueta, pero aunque sus fans no pudieron dejar de ver que luce cuerpazo, la actriz confesó que alguien criticó sus "lonjas", por lo que aprovechó para dejar un reflexivo mensaje.

"Cuando le estaban tomando estas fotos a Karencita alguien me dijo que se me veían las lonjas de donde me apretaba el bikini. Sonreí y contesté, 'Pues si se ven es porque ahí están'. Y me parece bonito que alguien en casa vea mis lonjas y piense, ahuevo, si ella puede estar en horario estelar con sus lonjitas yo puedo hacer lo que quiera con las mías”, fue parte del texto con el que Sofía acompañó el post, recibiendo comentarios de sus 850 mil seguidores en Instagram, más otros miles en Facebook.

"Y no me arrepiento! El problema jamás será tu cuerpo, las opiniones de los demás o los estándares irreales de belleza. El único impedimento es nuestra mente y nuestra actitud. ¡A amarnos como somos, a chingarle para ser mejores y a soñar en grande! Te amo Karen, gracias por tanto!", finalizó su publicación, demostrando que se siente segura y feliz de la figura que posee, logrando acumular más de 56 mil "me gusta" y cientos de mensajes positivos.

La bella actriz se corona como reina de los bikinis. Foto: IG @sofiariveratorres

Eduardo Videgaray fue uno de los que comentó el posteo de su bella esposa con la frase: "Karen es una Diosa!", haciendo referencias al personaje de Rivera Torres en el melodrama producido por José Alberto "El Güero" Castro. Sofía recibió más de 700 mensajes en Instagram, con los que sus fans dejaron claro que lo único que ven en las imágenes es una mujer hermosa.

Sofía comenzó su carrera en televisión en el año 2014 como conductora y hoy se coloca como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y las redes sociales. Contrajo nupcias en el año 2020 con el conductor de "La Corneta" en una pequeña ceremonia, esto debido a la pandemia de Covid-19, y aunque la pareja fue criticada al principio de la relación por la diferencia de edades, demuestran tener una buena relación.

