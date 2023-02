Pablo Montero deja plantados a los conductores de VLA, el matutino de TV Azteca señala al programa Hoy

En esta semana, el actor y cantante, Pablo Montero ha estado en boca de todos después de que distintos medios de la farándula compartieran a noticia que lo relaciona con una investigación por abuso sexual en contra de una joven. Los reportes indican que los hechos ocurrieron en el estado de Chiapas.

Tras el escándalo mediático que protagonizó, el abogado de Pablo Montero, Eliser García concedió una entrevista en la que dijo que hasta el momento no han sido notificados o citados para rendir cuentas sobre la carpeta de investigación. Además negó de manera contundente que su cliente tenga la intensión de escapar del país ya que quiere comprobar su inocencia.

Finalmente, el representante legal dijo que es falso que Pablo Montero haya intentando llegar a un acuerdo económico con la víctima, pues su objetivo es que el proceso se esclarezca conforme la ley: "Él no es lo que quiere (llegar a un acuerdo). Quiere acreditar su inocencia", sentenció.

Este viernes 10 de febrero, Pablo Montero volvió a dar de qué hablar después de que los conductores de espectáculos de "Venga La Alegría" lo acusaran de dejarlos plantados pues había prometido dar una entrevista vía telefónica, pero nunca contestó.

Durante las primeras horas de este día, el también actor de telenovelas como "Fuego en la sangre" y "El último rey" habló con el "programa Hoy" para asegurar que las acusaciones son falsas. Negó que conozca a la persona que comenzó con la investigación en su contra.

Minutos después, "Venga La Alegría" dijo que tendría una plática con Pablo Montero, lo cual nunca sucedió ya que no respondió a la llamada. Los conductores lanzaron fuertes comentarios contra él y contra el matutino de San Ángel, si rival en audiencia.

"No contestó, él se comprometió, no cumplió su promesa y su compromiso", dijeron los conductores.

La verdadera polémica comenzó cuando Flor Rubio, encargada de los espectáculos en "Venga La Alegría", dijera que ellos no hacen "entrevistas a modo" y posiblemente ese fue el motivo por el que ya no contestó su llamada. El mensaje fue tomado como una indirecta al "programa Hoy".

"No vamos a hacer una entrevista a modo, nosotros no. Tal vez por esa razón no está cumpliendo", sentenció.