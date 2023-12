Además de la actuación, estos son los negocios con los que Aracely Arámbula ha forjado su fortuna

El 2023 estuvo protagonizado por Aracely Arámbula, quien por primera vez habló sobre Luis Miguel que además de ser su ex, es el padre de sus hijos; sin embargo, sus declaraciones no fueron nada favorables para el Sol de México, ya que lo acusó de hacerse cargo de sus hijos e incluso de no pagar la manutención que le corresponde. Mientras que el tema inicia en una disputa legal, ya que aparentemente el cantante sí ha pagado una millonaria cifra, a la actriz se le ha acusado de querer sacar provecho de la situación.

Pero contrario a lo que muchos piensan, la mamá de Miguel y Daniel no sólo vive de la actuación, pues como ella lo ha dejado en claro en más de una ocasión, puede mantener a sus dos hijos gracias a la fortuna que ha construido a lo largo de su trayectoria artística. Por supuesto, en su jugoso patrimonio no sólo vienen los pagos correspondientes a sus proyectos de actuación e incluso musicales, ya que La Chule también canta, sino a algunos de sus negocios.

Así mantiene a sus hijos. (Foto: IG @aracelyarambula)

¿Cuáles son los negocios de Aracely Arámbula?

La oriunda de Chihuahua inició su trayectoria en el espectáculo desde 1994 y desde entonces no ha parado, algo que la ha llevado a participar en telenovelas, como conductora e incluso como cantante, pero una faceta que muchos de sus fans no conocen es la de business woman. Y es que la ex de Luis Miguel también es una destacada empresaria que cuenta con negocios tanto propios como con colaboraciones que la han llevado a amasar una basta fortuna, entre ellos:

Su propio spa, conocido como CBI Medical Spa

Su colaboración con la marca de maquillaje Mímika By Aracely Arámbula

Patrocinios en redes sociales

Este es la maquillaje de la actriz. (Foto: Captura de pantalla)

En el 2016 se dio a conocer que Aracely Arámbula debutaría en el mundo de la belleza y el bienestar no sólo con sus propios atributos, sino también al inaugurar su propia cadena de spas en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, aquí se podría acceder a masajes, estética, gym y un salón de belleza, además que profesionales realizan todo tipo de intervenciones estéticas.

Por supuesto, a todo esto se le deben de sumar los ingresos que recibe a sus 48 años por su trabajo como actriz, cantante y conductora, pues siempre se encuentra muy activa para proteger el patrimonio que heredará a sus hijos.

¿Conocías esta faceta de Arámbula? (Foto: IG @aracelyarambula)

¿A cuánto asciende la fortuna de Aracely Arámbula?

Aunque se desconoce cuál es el patrimonio neto de Aracely Arámbula, distintos sitios aseguran que se trata de una fortuna millonaria estimada en cerca de 11 millones de dólares, esto al menos hasta el pasado mes de abril. De acuerdo con Tv Notas, esto es resultado de su trabajo como figura pública