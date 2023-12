Nodal habla sobre su fortuna, esta es la millonaria cantidad de dinero que tiene en el banco

Christian Nodal asistió al programa español "La Resistencia" donde reveló algunos detalles de su vida privada, entre los que destacó al confesar que, tras debutar como papá, no ha tenido intimidad con Cazzu, su actual pareja sentimental.

En la emisión conducida por David Broncano el artista fue cuestionado por la fortuna que ha conseguido tras alcanzar el éxito musical con temas como "De los besos que te di", "Dime cómo quieres" y "Ya no somos ni seremos". Su respuesta se volvió viral a los pocos minutos.

Nodal habla de su fortuna

Al ser cuestionado sobre su fortuna en el banco, Christian Nodal, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, expresó su incomodidad pues dijo que podría salir una "promoción" para que se convierta en víctima de algún delito.

“¿Dinero en el banco?... ¿por qué no le preguntas a Siri cuál es el net worth (valor neto) de Christian Nodal?, y eso ahí va a salir. Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren”, dijo el cantante.

Ante dicha respuesta, el presentador leyó: “De acuerdo a sitios como IMDb o Forbes, el patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares”. Por su parte, el artista de 24 años únicamente hizo un gesto de presunta sorpresa, informó Agencia México.

Nodal recuerda disgusto de Cazzu en "La Resistencia"

Por otro lado, Nodal aclaró si Cazzu se enojó hace un año con David Broncano, por la forma en que se comportó con ella durante su presencia en el mismo programa.

“Sí, yo creo que la agarraste de malas ese día… porque ella me dijo ‘el programa estaba en buen tono, nada más que no fue mi día, y luego aparte se me rompió el disco’, le digo ‘pero mami no creo que haya sido a propósito’”, explicó el mexicano, y ante la duda del presentador sobre lo que realmente sucedió con la producción musical, Nodal subrayó: “Lo agarraste y lo partiste por la mitad”.

Finalmente, Christian respondió a la duda sexual del conductor, y sin reparos admitió que en este momento no la está pasando del todo bien con la argentina que recientemente debutó como mamá.